Revelan detalles de la millonaria deuda de Cuba con Brasil

El régimen de Cuba acumula una deuda de 676 millones de dólares con Brasil , por el crédito concedido por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para la construcción del Puerto de Mariel.

El Ministerio de Hacienda brasileño declaró que no existe actualmente ninguna previsión concreta de pago por parte de Cuba , aunque Brasil sigue intentando cobrar mediante negociaciones bilaterales y foros internacionales, reseña el portal web Diario de Cuba en referencia a CNN Brasil .

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Como resultado de los impagos de La Habana, el banco estatal brasileño podría negarle nuevas líneas de crédito, tras la entrada en vigor de una ley sancionada el 24 de marzo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y publicada un día después en el Diario Oficial de la Unión.

El Artículo 8 de la Ley Nº. 15.359 prohíbe expresamente, "en los financiamientos a la exportación de servicios, la concesión de nuevas operaciones de crédito entre el BNDES y las personas jurídicas de derecho público externo morosas con la República Federativa de Brasil, excepto en las hipótesis en que haya formalización de la renegociación de la deuda".

Cuba ofreció tabaco como garantía a Brasil

CNN Brasil explicó que antes el BNDES financiaba servicios de ingeniería y construcción de empresas brasileñas en otros países y, cuando estos no pagaban, entraba en acción un seguro respaldado por el Fondo de Garantía a la Exportación. Es decir, el Estado brasileño asumía las pérdidas, lo que colocaba el coste sobre los hombros de los contribuyentes brasileños.

El portal de transparencia del BNDES muestra desembolsos a Cuba por 656 millones de dólares, un saldo deudor por vencer de 316 millones, diez millones en prestaciones atrasadas pendientes de indemnización por el Fondo de Garantía a la Exportación (FGE) y 364 millones en prestaciones ya indemnizadas por ese fondo, con corte al 31 de diciembre de 2025.

La obra principal financiada en Cuba por el BNDES fue el Puerto del Mariel. El banco brasileño aceptó ingresos procedentes de la industria cubana del tabaco como garantía, que posteriormente el Tribunal de Cuentas de la Unión brasileño consideró insuficiente, debido a la envergadura de las obras.

En el portal del BNDES también aparece un contrato —cancelado, sin desembolso— para la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional "José Martí" de La Habana, la ampliación del Aeropuerto Internacional "Abel Santamaría" de Santa Clara y la adquisición de equipos para terminales aéreas de Holguín, Cayo Coco y Cayo Largo.

Los contratos relacionados con el Puerto del Mariel se firmaron entre 2009 y 2013 por un valor de 641 millones de dólares. El costo total del proyecto se estima entre 682 y 800 millones de dólares.

La Habana comenzó a dejar de pagar en mayo de 2018. Desde septiembre de ese año acumula 17.3 millones de dólares en cuotas atrasadas.

En febrero de 2023, Lula se mostró confiado en que, durante su mandato, su aliado pagaría la deuda con el banco estatal brasileño.

"Estoy seguro de que en nuestro Gobierno esos países pagarán, porque son todos países amigos de Brasil y con certeza pagarán la deuda que tienen con el BNDES", afirmó.

Tres más tarde, la realidad le demuestra que fue demasiado optimista. La situación económica en Cuba es actualmente incluso peor que en 2023, por lo que es poco probable que pague su deuda con Brasil.

"No es bueno hacer obras en países que no tienen capacidad de pagar esos créditos de vuelta", declaró categórico a CNN Brasil Tony Volpon, columnista de CNN Money.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba / CNN Brasil