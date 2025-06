Madres de presos políticos venezolanos exigen que la justicia revise expedientes

La activista Martha Lía Grajales, del colectivo Surgentes, señaló que observan con preocupación que los meses pasan y las liberaciones no llegan: "Nos preguntamos por qué. Nuestros muchachos son inocentes. No hay ningún sustento probatorio que justifique los graves delitos de los que los están acusando. Nuestros muchachos no son terroristas".

Durante la protesta, pidieron la liberación inmediata o que se otorguen medidas humanitarias para los presos poselectorales. "La inmensa mayoría de las personas que fueron detenidas no se encontraban cometiendo ningún delito en flagrancia, ni existió sobre ellas ninguna orden judicial", señalaron los familiares.

Medida para adolescente

La Fiscalía General de la República informó, la noche del miércoles 11 de junio, que se acordó una medida cautelar a favor del adolescente Jonathan José Bravo. El muchacho de 17 años de edad padece de Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Bravo fue extraído de su casa en Coro, estado Falcón, por funcionarios armados y encapuchados el 11 de enero, quienes se presentaron sin orden judicial,

Su caso está a cargo del Tribunal Especial de Segunda Instancia con competencia en Terrorismo del sistema penal de adolescente. Hasta ahora no se han presentado pruebas que los vinculan con los delitos imputados.

FUENTE: Con información de EFE/Fiscalía de Venezuela