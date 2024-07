Maduro bloquea la cobertura electoral: retiene y deporta a periodista argentino

Desde su llegada, Pizarro fue sometido a un intenso y prolongado proceso de interrogatorio. "Me tomaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron mi pasaporte, me llevaron aislamiento", relató Pizarro, quien describió el procedimiento como excesivamente invasivo y sin justificación clara.

El periodista detalló que, tras presentar su pasaporte en el control migratorio, fue separado del resto de los pasajeros. Una funcionaria, con uniforme azul marino y un distintivo que decía Ministerio Público Popular, lo interrogó de manera exhaustiva. “La señorita me hizo una serie de preguntas sin explicar el motivo, y luego me envió a otro agente, que también me hizo casi las mismas preguntas”, explicó Pizarro en una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi.

La situación escaló cuando un oficial superior intervino y amenazó con detenerlo. “Me dijeron que no podía cuestionar las preguntas y que solo debía responder lo que él me indicara. Si intentaba decir algo más, corría el riesgo de ser arrestado”, indicó Pizarro. Este oficial le dejó claro que sus preguntas eran la única forma aceptable de comunicarse y que no debía cuestionar la autoridad.

La experiencia de Pizarro en el aeropuerto incluyó largas horas de espera en condiciones precarias. Durante seis horas, fue mantenido en una sala de aislamiento sin acceso a agua, sus medicinas, o incluso al baño. Su equipaje, incluyendo sus celulares y ropa, fue confiscado y se le prohibió tener cualquier tipo de contacto con el exterior. "Estaba en una sala pequeña, de pie durante horas, sin poder sentarme ni tomar agua. Incluso tuve que grabar un video en un espacio blanco de 2x2 metros, bajo vigilancia constante, explicando quién era, por qué estaba allí y qué pretendía hacer", añadió.

Finalmente, después de pasar horas en condiciones inadecuadas, fue informado de su deportación. “Me dijeron que no cumplía con los requisitos para ingresar al país y que sería enviado de regreso”, explicó Pizarro. Mientras esperaba el vuelo de regreso con la aerolínea COPA Airlines, la misma con la que había llegado a Venezuela, permaneció aislado en una cafetería del aeropuerto, sin poder comunicarse con nadie más que con el personal del lugar.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) reaccionó con firmeza ante el incidente. En un comunicado, la asociación expresó su enérgico rechazo a la detención y posible deportación de Pizarro, y demandó a las autoridades venezolanas que permitan el acceso sin restricciones a todos los periodistas que lleguen para cubrir las elecciones del próximo domingo.

FUENTE: REDACCIÓN / Radio Rivadavia