jueves 5  de  marzo 2026
MEMORIAS

Una denuncia de 1999

Revisando textos redactados hace más de veinte años, encontré una denuncia del 26 de marzo de 1999

Recuerdos de una habanera, una columna de Tania Quintero.

"Recuerdos de una habanera", una columna de Tania Quintero.

DLA/Collage/Quintero
Diario las Américas | TANIA QUINTERO
Por TANIA QUINTERO

Al no tener computadoras, acceso a internet, celulares, cámaras fotográficas y grabadoras, y al no existir las redes sociales, quienes en la década de 1990 escribíamos y reportábamos desde Cuba como periodistas independientes, no nos quedaba más remedio que hacerlo mediante el teléfono. Cuando funcionaba, pues a la primera de cambio, la policía política nos mantenía incomunicados durante unas horas o varios días.

A través del teléfono dictábamos noticias, denuncias y trabajos periodísticos, mecanografiados o redactados a mano. Si algún periodista extranjero nos entrevistaba, en persona o por vía telefónica, aprovechábamos y les contábamos lo que nos estaba pasando. Pero muchas veces no reportábamos, por considerarlo 'normal', que los 'segurosos' te sigan, se paren en los bajos de tu edificio o en la esquina de tu casa, se escondan detrás de una columna o se sienten cerca de donde conversas con alguien, y con más o menos disimulo te graben y tiren fotos.

Lee además
Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024. 
MEDIDAS

Gobierno argentino recomienda evitar viajes a Cuba por falta de combustible
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
ANÁLISIS

Trump declara la guerra que nunca quiso el régimen de Cuba

Ese tipo de vigilancia es una violación de los derechos individuales en sociedades democráticas, pero es pan de cada día en una dictadura como la cubana. Por lo regular, denunciábamos situaciones represivas de más peso.

Revisando textos redactados hace más de veinte años, cuando desde La Habana escribía como periodista independiente de Cuba Press, encontré la denuncia que el 26 de marzo de 1999 hice a organizaciones femeninas, de periodistas y derechos humanos internacionales.

En los últimos días, agentes de la policía política que muestran su rostro, pero no su verdadera identidad, han estado acercándose a lugares cercanos a mi hogar y a mis hijos. Uno de esos agentes entró en el local de trabajo de mi hija, le mostró su carné del Departamento de Seguridad del Estado y le dio a entender que había una conversación pendiente con ella. A algunas personas les han dicho que tengan cuidado conmigo y con mi hijo, Iván García Quintero, también periodista independiente.

Al gerente de la sucursal de la panadería Pain de Paris, ubicada en la barriada habanera de La Víbora, le llevaron una copia de "La otra cara del Pain de Paris", un trabajo redactado por mí en agosto de 1998. En ese texto no relaté nada incierto y el hecho de mostrárselo a los trabajadores del lugar puede tener una doble intención: además de enemistarlos conmigo, tenerlos de reserva para cuando la Seguridad ordene, darme un 'acto de repudio', como ya hicieron en la noche del 10 de febrero de 1997.

Mi madre, mi hija, mi nieta y otros familiares no pueden ser utilizados por la Seguridad del Estado de la misma manera que familiares hasta el cuarto vínculo sanguíneo de un acusado, no pueden ser utilizados como testimoniantes en un juicio. Mi madre, mi hija, mi nieta son totalmente ajenas a la decisión que en 1995 mi hijo Iván y yo tomamos de formar parte de Cuba Press, agencia de periodismo independiente.

Todo lo que la Seguridad del Estado quiera tratar con nosotros debe hacerlo oficialmente, cara a cara, y no andar haciendo averiguaciones en el vecindario. Mis discrepancias públicas no pueden ocultar un currículum de 35 años de trabajo, ni una conducta ciudadana limpia y honesta. Y si es cierto que lo que dicen los gobernantes, que en Cuba no se persigue, a quienes disienten, lo menos que puedo pedir es que se repete el entorno personal mío y de mi hijo.

Temas
Te puede interesar

MSI² apoya orden ejecutiva de Trump sobre Cuba y lanza la Cuba Libre Task Force

Entre noticias falsas y carencias cotidianas los cubanos están atrapados en una realidad paralela

Frente Hemisférico por la Libertad respalda ruptura diplomática de Ecuador con el régimen de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (izq.) durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de agosto de 2024.
PROCESO JUDICIAL

Esposa de Maduro a punto de ser asistida por un defensor público, revés para el régimen de Venezuela

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Te puede interesar

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
JUSTICIA

Posponen juicio contra congresista Cherfilus-McCormick por escándalo de fraude millonario a fondos COVID

Por Daniel Castropé
Imagen referencial. 
CUBA

Entre noticias falsas y carencias cotidianas los cubanos están atrapados en una realidad paralela

Opositor Juan Pablo Guanipa condiciona elecciones en Venezuela a la libertad de los presos políticos
LLAMADO

Opositor Juan Pablo Guanipa condiciona elecciones en Venezuela a la libertad de los presos políticos

El dictador cubano Raúl Castro.
CRIMEN

Florida reabre una investigación contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"