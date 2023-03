Maduro desestima el reconocimiento internacional

"A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo, ni lo que piensen las oligarquías, sobre la vida política, social, institucional, cultural y económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no, que reconozcan o no reconozcan", expresó el dictador Maduro al referirse a las próximas elecciones presidenciales, en una entrevista con un programa de internet difundida este sábado por la televisión estatal en manos del régimen.