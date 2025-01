Maduro emplaza a venezolanos a "jurar" contra lo que llama "intervencionismo imperialista"

"Nos vemos en las calles, las esquinas y los barrios, en perfecta fusión popular-militar-policial. El 10 juramos por Venezuela, por su futuro", apuntó Maduro, quien militarizó las calles de Caracas, principalmente las calles aledañas al Palacio Presidencial de Miraflores, donde el pasado 29 de julio cientos de venezolanos salieron a protestar en contra de su fraude electoral.

Además, subrayó que la "revolución" que promueve su dictadura no depende de un hombre, sino de "un pueblo empoderado, consciente y organizado" que, sostuvo, no permitirá que se pierdan los supuestos "logros alcanzados", beneficios que la población no ve.

Despliegue de las fuerzas de seguridad

Por su parte, el número dos del chavismo y ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, supervisó personalmente el despliegue excepcional de las fuerzas de seguridad, dirigido por el coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acusado de crímenes de lesa humanidad, en el centro de la capital venezolana, con vistas a la toma de posesión del 10 de enero, a la que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, asegura que asistirá.

Cabello arremetió contra el líder venezolano, que se encuentra en una gira internacional que lo llevará a EEUU este domingo, al que calificó de "cobarde" por encontrarse en el exilio, tras ser forzado ante las amenazas del régimen de Maduro.

"Nosotros pagamos"

El jerarca chavista posó junto a uno de los carteles de "Se busca" con la fotografía de González Urrutia, en un control del centro de Caracas. "A mí me han preguntado un montón de gente en la calle sobre la forma como cobraría los 100 mil dólares de recompensa", resaltó.

"Preséntelo que nosotros le pagamos. Son terroristas, desestabilizadores, no reconocen las instituciones, delincuentes electorales, enemigos de la Patria. Son unos vendepatria y por eso se busca con orden de captura, ese es Edmundo González Urrutia", despotricó, en referencia a la recompensa de 100,000 dólares que ofrece la dictadura por la captura del presidente electo.

El chavismo considera "vendepatrias" a los que se oponen a su dictadura socialista.

González, quien según las actas electorales publicadas por la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, se encuentra de gira por varios países que le reconocen como vencedor de los comicios y ha prometido que entrará en Venezuela para tomar posesión el 10 de enero.

FUENTE: Con información de Europa Press