Maduro: "Gano por las buenas o por las malas" y "si tengo que convertirme en dictador lo hago"

"Cuando nos las pongan, como nos las pongan (las elecciones), el pueblo (está) organizado para ganar", aseguró.

“El equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas, siempre ganar está dicho no digo más, a buen entendedor” insistió Maduro

Pese a la existencia de un video que lo refrenda, Nicolás Maduro negó haber dicho que ganaría las elecciones presidenciales "por las buenas o por las malas".

Aseguró en agosto 2024 que "jamás" dio tales declaraciones y acusó a sus detractores a nivel internacional de querer difamarlo. Esto fue en respuesta ante la fuerte presión ante la evidencia que quien ganó las elecciones en Venezuela fue Edmundo González Urrutia y no Maduro como lo notificó el Consejo Nacional Electoral sin mostrar las actas que den cuenta de ese supuesto triunfo.

Insistió Maduro que “empezaron a decir en el mundo que Maduro anunció que va a ganar las elecciones por las buenas o por las mala, jamás, jamás, lo dije”.

En el contexto de las declaraciones en febrero Maduro señaló: “Máxima movilización cívico militar que el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las mala, vamos a ganar, siempre ganar”.

En otro video el máximo representante del régimen chavista agregó que “nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos a nuestra patria con las armas”.

Baño de sangre

Día antes de las elecciones, el 18 de julio de 2024, Nicolás Maduro en una alocución transmitida por al Canal oficial VTV advirtió que “si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre en una guerra civil fratricida producto de los fascista garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria”.

Este pronunciamiento se convirtió en un alerta para Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confesó “que se asustó cuando escuchó a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, decir que podría haber un “baño de sangre” y una “guerra civil” en Venezuela si pierde las elecciones del próximo domingo 28 de julio.

Para ese momento la mayoría de los sondeos apuntaban a una victoria del opositor Edmundo González.

“Me asusté con la declaración de Maduro de que si pierde las elecciones habrá un baño de sangre; quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre. Maduro tiene que aprender, cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas”, dijo Lula.

En otro video se escucha cuando Maduro señala que “lo quiero hacer por la buena pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador lo voy a hacer por las malas y ustedes saben que yo no hablo por hablar …me quieren sacar de aquí y de aquí no me saca nadie caballero”, sentenció.

FUENTE: REDES SOCIALES /DIARIO LAS AMÉRICAS