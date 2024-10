Parlamento de Panamá reconoce a Edmundo González como presidente y solicita orden de captura contra Maduro

En este sentido, la instacia reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, uniéndose al "clamor de la comunidad internacional" en el reconocimiento del líder venezolano como "ganador irrefutable" de los pasados comicios.

El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido oficialista Realizando Metas (RM), indicó que su país, después de recibir el respaldo de Venezuela durante la dictadura militar (1968-1989), "no le puede dar la espalda a la realidad que hoy viven los venezolanos".

"La realidad de quien vive en Venezuela es un gobierno que pudo haber sido producto de las elecciones, pero es el mismo tipo de elecciones que empañaban la democracia en su momento en Panamá", señaló el parlamentario, reseñado por La Estrella de Panamá.

Parlamento solicita orden de captura contra Maduro

La Asamblea Nacional (AN) también exigió el respeto a la voluntad popular manifestada el 28 de julio, por más de siete millones de venezolanos que, "en ejercicio de su derecho democrático", eligieron a González Urrutia como presidente para el período 2025-2031.

"Los panameños no podemos guardar silencio. Tenemos la obligación de respaldar y reclamar el pleno respeto de los derechos del pueblo venezolano, que hoy es avasallado por su propios connacionales. Tenemos la obligación de expresar solidaridad con el pueblo venezolano que hoy reclama democracia, justicia y vida mejor”, apuntó Camacho.

El pleno de Parlamento, además, respaldó al presidente José Raúl Mulino, para que en representación de Panamá y como miembro de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), realice la "gestión necesaria" para que se cumpla el artículo 58 del estatuto, y el tribunal internacional emita una orden de captura en contra de Maduro, invetigado por crímenes de lesa humanidad.

Condenar enérgicamente la proclamación del Conseio Nacional Electo venezolano, el cual otorga el triunfo al Sr. Nicolás Maduro en la elección presidencial. — Asamblea Nacional (@asambleapa) October 28, 2024

"A favor de la democracia"

La AN panameña se suma a las instancias legislativas de España, la Unión Europea (UE), República Dominicana y Colombia, que han reconocido al diplomático venezolano como presidente electo de Venezuela, y se convierte en la primera que se une a la solicitud de una orden de captura en contra del dictador.

El legislador José Luis Varela, del Partido Panameñista, aplaudió la aprobación de la resolución, al considerar que es "consecuente con el pueblo venezolano" en condena de un "fraude monumental".

"Tienen un gobierno que no respeta los derechos humanos, que no respeta la libertad de prensa y que no respeta a su pueblo porque un pueblo que sale a votar, que va a tomar una decisión de quien los debe gobernar, tampoco le respetan esa decisión y hacen lo que les da la gana (...) Se han mantenido en el poder a cuesta de la miseria y de la pobreza por la cual están viviendo muchos ciudadanos de ese país", aseveró.

Por su parte, el diputado de la bancada independiente, Roberto Zúñiga, afirmó que esta aprobación es "una manera correcta" de manifestar el apoyo a los venezolanos oprimidos por el "nefasto régimen" de Maduro, que cruzan la peligrosa selva del Darién en busca de "un mejor futuro".

"Aquí estamos a favor de la democracia y no a favor del autoritarismo que profesa el líder de esa dictadura", subrayó.

FUENTE: Con información de la Asamblea Nacional de Panamá / La Estrella de Panamá