Maduro presiona a Edmundo González para que siga en España y no resida en Estados Unidos

VENEZUELA Edmundo González Urrutia: "Oposición no participará en falsas elecciones para perpetuar la dictadura"

El primer destino ha sido España, donde reside su hija y varios nietos, pero en su equipo no confirman que la idea sea quedarse definitivamente en Madrid. Es más, trasluce la idea de que la residencia de Edmundo González Urrutia seis meses después de las elecciones del 28 de julio es continuar de gira.

De hecho, ayer viajó a Alemania para participar en la Cumbre de Seguridad de Munich (CSM), un cónclave anual que este año adquiere especial interés por el cambio en el escenario geopolítico propiciado por las primeras decisiones de Donald Trump, tras su llegada a la Casa Blanca.

El siguiente punto en la agenda de Edmundo González tendrá lugar en Ginebra, el 18 de febrero, donde se celebrará la Cumbre para los Derechos Humanos y la Democracia.

Respaldo internacional

El periplo americano que González Urrutia inició el 3 de enero finalizó algo más de un mes después sin que el líder de la oposición venezolana alcanzara su principal objetivo, la proclamación el 10 de enero en Caracas como presidente.

Sin embargo, eso no significa que todos sea de color de rosa para Nicolás Maduro, cuyo aislamiento internacional ha quedado patente gracias, en gran medida, a la actividad exterior de su adversario, al apoyo mayoritario que ha recabado entre las democracias hispanoamericanas y, muy especialmente, al reconocimiento por parte de Donald Trump de González Urrutia como presidente electo.

Es sabido que Donald Trump no tiene una especial simpatía ni por Edmundo González ni por María Corina Machado, como consecuencia de que en los entornos del presidente americano se considera que durante la carrera presidencial estadounidense estuvieron demasiado cerca de la candidata demócrata, Kamala Harris.

No obstante, eso no le impidió romper su silencio el pasado 10 de enero, cuando Machado fue detenida a la fuerza por la Policía chavista: "Esta luchadora por la libertad debe ser liberada" , escribió Trump en X, la red social de su amigo Elon Musk. Y, finalmente, invitó a González Urrutia a su toma de posesión el 20 de enero, aunque aún no se ha reunido con él.

Según reveló este periódico, sí se celebró un encuentro telemático a tres bandas de 25 minutos de Machado y González Urrutia con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no sólo les reconoció la victoria electoral sino que calificó de dictadura al régimen venezolano y mostró su preocupación por el efecto de la continuidad de Maduro en el narcotráfico y la emigración, dos de los asuntos que van a marcar la política del 47 presidente de EEUU hacia Latinoamérica.

En este contexto, según distintas fuentes consultadas por ABC, Nicolás Maduro prefiere que Edmundo González resida en España, como pactaron con él los hermanos Rodríguez (Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y Delcy, vicepresidenta del Gobierno) el pasado 7 de septiembre, en la Embajada de España, en Caracas. Sin embargo, al llegar a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea Española, González denunció que había pactado su salida bajo coacciones, lo que invalida el contenido de lo firmado.

Centro de poder de Trump

Lo que no quiere bajo ningún concepto el régimen venezolano es que Edmundo se plantee la posibilidad de acercarse a Estados Unidos, en particular en Florida, uno de los centros de poder de Trump. Esto es así porque desde Caracas se entiende que la mejor baza de la oposición venezolana pasa por las políticas que puede poner en marcha la Administración Trump.

No es un temor infundado, dado que tras la visita del enviado especial Richard Grenell a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro, Estados Unidos se reafirmó en su postura de presión sobre el Gobierno venezolano, al que sigue considerando ilegítimo.

En todo caso, el equipo de Edmundo González niega oficialmente que en sus planes esté tratar de fijar su residencia en Estados Unidos. Pocos días antes de la toma de posesión de Maduro, Edmundo González denunció el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, por el régimen venezolano.

"Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases, lo interceptaron hombres encapuchados, vestido de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido", indicó en un mensaje en la red social X.

Una vez finalizada la gira americana y reiniciada la europea, Edmundo González apuesta por mantener viva la llama de esperanza que ha conseguido encender en la diáspora venezolana desde que abandonó Caracas, tras el chantaje de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Múnich y Ginebra son los siguientes destinos y Seguridad y Derechos Humanos los foros donde tomará la palabra.

FUENTE: ABC