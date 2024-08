María Corina exhorta: No vamos a dejar las calles

Indicó que la “enorme actividad” será una demostración de la “fuerza, determinación, convicción y decisión” que han tomado los venezolanos de no dar ”vuelta atrás” hasta hacer valer la victoria del opositor Edmundo González Urrutia, como sustentan las actas de votación escrutadas, que la oposición recibió de testigos y miembros de mesa de las elecciones presidenciales del 28 de julio, hoy víctimas de la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

“Esto no tiene vuelta. ¿Va a tomar más tiempo o menos tiempo? No sabemos, pero estamos haciendo lo correcto. No vamos a dejar las calles. Eso no significa que tengamos que estar todo el tiempo en la calle. Yo creo que la gente está clarísima que esto se administra y se hace con inteligencia, con disciplina, con perseverancia y con resiliencia”, aseveró.

María Corina Machado denuncia campañas de desinformación

La líder política denunció una campaña de desinformación promovida por el régimen chavista, con el objetivo de confundir a los ciudadanos. “Convocaron una actividad para este domingo, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. El régimen está montando campañas de desinformación para desmoralizar, para desenfocarnos y confundirnos”, apuntó.

En este sentido, invitó a los ciudadanos a mantenerse “conectados” a través de las cuentas del Comando con Venezuela, de Edmundo González Urrutia y las suyas en las distintas redes sociales. “Esa es la información real. Se ponen a convocar cosas que no tienen nada que ver. Mosca, no caigamos en esas trampas. Nosotros nos comunicamos diariamente para que todo el mundo sepa cuáles son los pasos que estamos dando”, recalcó.

La líder opositora afirmó, además, que a pesar de las amenazas, ofensas y ataques, la sociedad venezolana se encuentra más unida que nunca. “Aquí nadie se va a rendir. Nosotros sabíamos que esto iba a ser complicadísimo, por eso nos preparamos como nos preparamos. Sabíamos que iban a tratar de hacer fraudes, sabíamos que nos iban a atacar y nos hemos preparado para este momento (...) Esto no va a parar hasta que lleguemos a nuestro objetivo, que es una Venezuela libre, a la que nuestros hijos puedan volver”, indicó.

La “mejor opción” del régimen

Durante el Instagram Live, la opositora se refirió a la propuesta de asilo que le hizo el presidente panameño, José Raúl Mulino, al dictador vnezolano. “Todas estas ofertas, las propuestas son válidas”, dijo al respecto.

Igualmente, agregó que la cúpula gobernante debe entender que “su mejor opción” es avanzar en una negociación para una transición ordenada. “Creer que él va a atrincherarse solamente con las redes criminales o con el alto mando militar, eso no es sostenible, porque aquí hay todo un país unido, y el chavismo como movimiento de masas ya no existe”, indicó.

A su juicio, la unión que existe actualmente traspasa las ideologías políticas. “Realmente estamos unidos en la necesidad de un cambio que va mucho más allá de esa discusión izquierda o derecha. Esto es de otro nivel, esto tiene que ver con los valores de la dignidad humana, de la justicia, de la libertad, de la familia, del bien y del amor”, aseveró.

FUENTE: Con información de Instagram Live @mariacorinamachado