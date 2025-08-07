jueves 7  de  agosto 2025
FORO

Canadá urge en la OEA dar a la crisis política en Venezuela una respuesta conjunta

La representación canadiense en el Consejo Permanente calificó de “aterrador” el costo humano de la crisis y planteó tenerla “en primera línea”

Embajador de Canadá en la OEA, Stuart Savage, presidente del Consejo Permanente (2025)

Embajador de Canadá en la OEA, Stuart Savage, presidente del Consejo Permanente (2025)

OEA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La delegación de Canadá en el Consejo Permanente de la OEA, que lidera el embajador Stuart Savage, afirmó que el costo humano de la crisis política en Venezuela es “aterrador”, por la violación de derechos humanos, y urgió dar una respuesta conjunta del hemisferio en busca de la estabilidad democrática en la región.

“La crisis va más allá de las fronteras de Venezuela y tiene serias repercusiones en nuestra región, con un flujo sin precedentes de migrantes, la atención de servicios en los países y la inestabilidad, eso también propaga la delincuencia organizada nacional con la trata de personas, el tráfico de drogas y las redes que socavan el hemisferio”, afirmó durante su intervención.

Lee además
Integrantes del Grupo IDEA junto a Edmundo González Urrutia.
DEMOCRACIA

Grupo IDEA exige a la OEA una gestión diplomática urgente para restablecer democracia en Venezuela
Nicolás Maduro en toma de posesión. 
CRISIS

Uruguay pide a la OEA mayor compromiso con Venezuela: "Si gana la dictadura, perdemos todos"

Este miércoles, la sesión del Consejo Permanente de la OEA que preside Savage desde julio pasado, fue dedicada a la Actualización de la situación de Venezuela.

La apertura de la sesión fue realizada por el Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Sebastián Kraljevich, en nombre del Secretario General del organismo, Albert R. Ramdim, quien no estuvo presente, lo que ha generado fuertes críticas.

La presentación fue formalizada por Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien expuso la represión sin precedentes de Maduro para proteger su mandato autoritario de la oposición. Y advirtió que, pese a haber transcurrido más de un año, “el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas necesarias para verificar los resultados que declaró a favor de Nicolás Maduro”.

Venezuela, primera línea en la OEA

“El costo humano de esta crisis política es aterrador”, expresó la representación canadiense.

“Esta es una situación humanitaria sin precedentes que requiere una opción para aliviar el sufrimiento humano, atender las necesidades básicas y restablecer el orden democrático y la estabilidad”, añadió

Aseguró que “no se puede encontrar una solución sin una atención centrada en los derechos humanos”, razón por la cual indicó que “la situación de Venezuela debe estar en primera línea de este Consejo”.

Venezuela vive una aguda crisis política tras las elecciones fraudulentas en julio de 2024, cuyos resultados favorecieron al candidato opositor Edmundo González como presidente electo, pero fueron desconocidos por el régimen de Maduro.

La crisis política ha generado desde entonces una represión sin precedentes, con graves violaciones de los derechos humanos, con repercusiones regionales, por lo que sigue siendo tema inaplazable de foros internamericanos.

El embajador Savage, durante la ceremonia de su asunción de la presidencia del Consejo Permanente por tres meses, el 23 de julio pasado, afirmó que los temas de democracia y derechos humanos serán “eje central de gran parte de nuestro trabajo, propuestas de acción y puntos en la agenda durante los próximos tres meses”, según información de la OEA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VPITV/status/1953180676750196873?t=8gAtVjWU9QVcJ9Y_nQf-yQ&s=09&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información OEA, VPiTV

Temas
Te puede interesar

Claudia Sheinbaum avanza con mano dura en la reforma electoral

Medellín, la batalla por su identidad entre el éxito en seguridad y las sombras del narcoturismo

Relatora de la CIDH advierte que persisten violaciones a los DDHH en Venezuela tras elecciones de 2024

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial del presidente Donald J. Trump, Steve Witkoff,  en un cordial saludo en el Kremlin.
CONTRA LA GUERRA

Trump: Reunión de enviado especial con Putin fue "muy productiva"

El gobernante Nicolás Maduro celebra los resultados del simulacro electoral del 25 de mayo
VENEZUELA

La Casa de los Pinos, el búnker donde se refugia Maduro en Fuerte Tiuna

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Te puede interesar

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Diplomacia

Putin y Trump acuerdan reunirse "en los próximos días", según el Kremlin

Oficina del Sheriff del Condado de Clay, Florida, lleva el caso. 
HOMICIDIO

Florida: Adolescente de 14 años mata a sus padres en Jacksonville y se entrega tras confesar

Vista frontal del Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, en Miami. 
SATISFACCIÓN LABORAL

Florida entre los mejores destinos del país para ejercer la enfermería, según estudio

Una de las salas de monitoreo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín.
LOGROS Y DESAFÍOS

Medellín, la batalla por su identidad entre el éxito en seguridad y las sombras del narcoturismo