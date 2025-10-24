viernes 24  de  octubre 2025
VENEZUELA

María Corina Machado: Industrias básicas serán "potenciadas" a gran nivel, cuando llegue la libertad

Las empresas de Guayana, en el sur de Venezuela, volverán a ser "ultracompetitivas, rentables y seguras", aseveró María Corina Machado

La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen

La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen

Cortesía captura de pantalla X @MariaCorinaYa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La líder opositora María Corina Machado, señaló este jueves 23 de octubre que las industrias básicas de Guayana, en el sur del país, serán "potenciadas" a un "nivel nunca antes visto", cuando Venezuela recupere la libertad.

"Serán empresas de clase mundial, ultracompetitivas, rentables y seguras, plenamente responsables con sus comunidades y el ambiente, generando miles y miles de empleos de alta calidad y muy bien remunerados. Guayana posee condiciones únicas en el planeta: una vasta riqueza mineral, un colosal caudal hidroeléctrico y una ubicación privilegiada para el procesamiento y el transporte", puntualizó Machado a través de su cuenta en X y en respuesta a un post del opositor Andrés Velásquez sobre la destrucción de estas empresas por parte del chavismo.

Lee además
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado expresa a Netanyahu su apoyo a las acciones de Israel en Gaza
María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes

La dirigente, a quien se le otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025, sostuvo que el activo más importante de estas industrias es su gente.

En tal sentido, se refirió a generaciones de trabajadores, técnicos y gerentes que dominan todos los procesos "y que están listos para aportar su talento y esfuerzo en empresas productivas, transparentes y listas para competir, ¡y ganar!, contra las mejores del mundo. Guayana atraerá inmensas inversiones privadas, nacionales y foráneas, en cuanto garanticemos la indispensable seguridad jurídica, personal y social".

Asimismo, Machado reiteró su convicción de que "falta muy poco para recuperar la libertad". Luego del cambio político, expresó, la energía creadora de Bolívar "se transformará en riqueza para los venezolanos y para quienes inviertan en nuestro país".

Denuncia de opositor

Andrés Velásquez, dirigente opositor de La Causa R y quien trabajó en las industrias de Guayana, posteó este jueves una foto en X, en la que se aprecia la soledad y el abandono.

"Que tristeza un terminal de los trabajadores de Sidor (Siderúrgica del Orinoco) donde Llegaban 160 unidades de diferentes empresas privadas, se sentía el calor, el resplandor y el rugir de una empresa activa, solo queda el recuerdo", señaló.

Agregó que Sidor era una empresa que "movía la economía de Guayana".

FUENTE: Con información de María Corina Machado

Temas
Te puede interesar

Expresidente Felipe González insta a María Corina Machado a seguir la lucha democrática

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania