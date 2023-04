María Corina Machado: "bases del "chavismo" se están "desmoronando"

Entre las razones que la llevan a pensar lo anterior, Machado explicó que, en primer lugar, las bases del "chavismo" se están "desmoronando" en medio de la crisis que atraviesa Venezuela.

Asimismo, opinó que la supuesta lucha contra la corrupción es en realidad una pelea "a muerte" entre "mafias" enquistadas en la administración pública de Venezuela.

En tercer lugar, mencionó que el "chavismo" sufre una crisis de credibilidad y el discurso del régimen se "vuelve papelillo (confeti)".

"Todo este discurso de corrupción y sanciones se les deshace, se les hace papelillo (…), los pusieron en su lugar los maestros venezolanos cuando les dijeron ‘no es bloqueo, es saqueo’. No son sanciones, son 21.000 millones de dólares que se han robado de PDVSA", manifestó Machado.

Subestimamos a este sistema

Machado consideró que el régimen "chavista" fue subestimado. "Todos hemos subestimado, incluso yo, que dicen que he sido radical, que he sido muy tajante frente al régimen, incluso yo creo que en algún momento de mi vida en esta lucha subestimamos a este sistema", expresó.

La precandidata, que lidera las encuestas de intención del voto en la oposición, dijo que pudo leer testimonios de las víctimas de violaciones a derechos humanos en Venezuela en las que se dieron "muestras de crueldad, que a mí me pegó en el estómago y en el alma... es la maldad absoluta".

"Yo la verdad que no pensé que esta gente era capaz de someter al país al hambre, a una generación completa condenarla a no poder tener una vida productiva y plena simplemente por aferrarse al poder. y hoy todo sale a flote... Estos tipos están dispuestos a todo y no van a salir simplemente porque la mayoría del país los rechace como los rechazamos hoy", aseveró.

Añadió que "no podemos confundir el fin con los medios y el fin es lograr que Venezuela pueda tener vida plena, libre, productiva, donde la gente pueda vivir con respeto a su dignidad".

La opositora afirmó que la manera de enfrentar a la dictadura es que se "aglutine una fuerza real y se creen los incentivos para que no les quede más remedio que ceder el poder".

FUENTE: REDACCIÓN