María Corina Machado: "Caracas, estoy aquí"

CARACAS.- Este 25 de octubre, despues de conocerse la llegada al país de la líder democrática María Corina Machado, los venezolanos salieron a las calles en una ruta de más de 400 kilómetos para recibir a la premio Nobel.
lunes 26 de octubre 2026
Con banderas, cornetas, luces y pancartas, miles de caraqueños aguardaron desde las puertas de entrada de la capital hasta el punto de convocatoria, desbordando las calles aledañas
CARACAS.- Este 25 de octubre, despues de conocerse la llegada al país de la líder democrática María Corina Machado, los venezolanos salieron a las calles en una ruta de más de 400 kilómetos para recibir a la premio Nobel.
Desde occidente hasta Caracas, punto en el que los ciudadanos aguardaron hasta entrada la noche para saludarla.
Con banderas, cornetas, luces y pancartas, los caraqueños aguardaron desde las puertas de entrada de la capital hasta el punto de convocatoria, desbondando las calles aledañas.