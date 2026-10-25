María Corina Machado: "Caracas, estoy aquí"

La líder democrática, María Corina Machado. AFP

CARACAS.- Este 25 de octubre, despues de conocerse la llegada al país de la líder democrática María Corina Machado, los venezolanos salieron a las calles en una ruta de más de 400 kilómetos para recibir a la premio Nobel.







Desde occidente hasta Caracas, punto en el que los ciudadanos aguardaron hasta entrada la noche para saludarla.

Con banderas, cornetas, luces y pancartas, los caraqueños aguardaron desde las puertas de entrada de la capital hasta el punto de convocatoria, desbondando las calles aledañas. Finalmente, Caracas, estoy aquí!! pic.twitter.com/VZ7GUkjWe3 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 26, 2026 #AHORA | En Caracas, miles de personas en la autopista Valle-Coche ya esperan la llegada de María Corina Machado. pic.twitter.com/ukrdmTpTc9 — Orlando Avendaño (@oavendano) October 25, 2026

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