lunes 26  de  octubre 2026
REGRESO

María Corina Machado: "Caracas, estoy aquí"

Con banderas, cornetas, luces y pancartas, miles de caraqueños aguardaron desde las puertas de entrada de la capital hasta el punto de convocatoria, desbordando las calles aledañas

La líder democrática, María Corina Machado.

La líder democrática, María Corina Machado.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

CARACAS.- Este 25 de octubre, despues de conocerse la llegada al país de la líder democrática María Corina Machado, los venezolanos salieron a las calles en una ruta de más de 400 kilómetos para recibir a la premio Nobel.

Desde occidente hasta Caracas, punto en el que los ciudadanos aguardaron hasta entrada la noche para saludarla.

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Con banderas, cornetas, luces y pancartas, los caraqueños aguardaron desde las puertas de entrada de la capital hasta el punto de convocatoria, desbondando las calles aledañas.

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