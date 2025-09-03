miércoles 3  de  septiembre 2025
VENEZUELA

María Corina Machado: Se cierra cerco de Occidente contra el cartel narcoterrorista de Miraflores

La líder de la oposición venezolana destacó el apoyo de los demócratas del mundo ante lo que pasa en Venezuela y los crímenes que fueron subestimados

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025.

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 

X / Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- María Corina Machado, dirigente opositora de Venezuela, destacó el “cerco" de Occidente que “cada día se impone” contra el régimen de Nicolás Maduro, tras resaltar el apoyo de la comunidad internacional, en un foro sobre Venezuela realizado este martes en Panamá.

“Cada día que pasa se cierra el cerco que demócratas de Occidente han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores, pero por más que intentan amenazarnos sabemos que los días de esa organización criminal están contados, porque así lo decidimos los venezolanos y contamos con el apoyo de los demócratas del mundo”, afirmó.

Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.
VENEZUELA

Aliado de María Corina Machado cumple un año encarcelado e incomunicado
María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 
Política

María Corina Machado habla sobre el futuro de Venezuela: "La libertad se acerca"

Machado fue convocada al foro, en el que también participó el diplomático Edmundo González Urrutia, presidente electo en los comicios de 2024. Reiteró que “falta poco para que Venezuela sea libre”, sin referirse expresamente al avance de la presencia naval de EEUU frente a las costas de Venezuela ni a la destrucción de una embarcación atribuida al Tren de Aragua ayer y que habría dejado 11 fallecidos.

Crímenes de Maduro subestimados

Durante su intervención virtual publicada en las redes, Machado indicó que para la comunidad internacional no ha sido fácil reconocer “la verdadera naturaleza del régimen narcoterrorista” desde hace 26 años en Venezuela.

Se refirió a “los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y su entorno” que “permanecieron subestimados, casi que ignorados durante mucho tiempo, al igual que los fraudes electorales que uno tras otro iban haciendo para encubrir su carácter netamente criminal”. Y dijo que ahora el mundo lo reconoce, gracias a la “gesta opositora” del 28 de julio con la que se puso en evidencia el fraude electoral.

“Los venezolanos sacaron la verdad a flote y las actas son la pruebas del mandato soberano y es un mandato que haremos valer”, añadió.

Tras hacer énfasis en la exigencia de “justicia, memoria y reparación” para las víctimas de los crímenes y de sus familiares, aseguró que los días “están contados”.

“Falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada nada podrá detener a un pueblo que decidió vivir en democracia y retomar senda de prosperidad”, subrayó.

FUENTE: Con información de María Corina Machado video, Monitoreamos

