Regresa a Venezuela uno de los opositores extraídos en la "Operación Guacamaya"

Seguidores del opositor venezolana Omar González esperan su llegada tras más de un año asilado en la Embajada de Argentina en Caracas

CARACAS.- El dirigente de Vente Venezuela Omar González regresó este viernes a Venezuela después de permanecer más de un año fuera del país, tras haber pasado más de 400 días refugiado en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.

González aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, estado Anzoátegui, donde fue recibido por dirigentes y simpatizantes de Vente Venezuela. Es el primero de los cinco opositores que permanecieron en la sede diplomática y fueron extraídos de Venezuela en la denominada “Operación Guacamaya” que retorna al país.

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Vente Venezuela confirmó el regreso y destacó que González es la primera de las llamadas “guacamayas” en volver a territorio venezolano.

“Tras más de un año de asedio resistente en la Embajada de Argentina y más de un año en el exilio, hoy vuelve a pisar su tierra nuestro querido Omar González. Seguimos hasta que todos puedan volver”, señaló la organización.

EN FOTOS | El regreso de Omar González (@omargonzalez6) a Venezuela tras casi dos años en el exiliohttps://t.co/hKgo9VKbL9 #NotaDePrensa — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) August 28, 2026

Un mensaje para María Corina Machado

Poco después de su llegada, González se reunió con militantes de Vente Venezuela en Barcelona y explicó que regresó para acompañar a los venezolanos en la lucha por la libertad y la democracia.

El dirigente aseguró que conversó con María Corina Machado antes de retornar y que la líder opositora le pidió “abrirle el paso”.

“Detrás de mí viene María Corina”, afirmó González durante el encuentro.

Machado reaccionó al regreso y calificó a González como la “primera guacamaya” que vuelve a Venezuela.

Y expresó además, "mi querido Omar, qué emoción tan grande siento por este regreso a tu adorada Anzoátegui. Por el pronto retorno de todos los venezolanos a casa", celebró Machado.

¡Movilizados y comprometidos!



Así, en #Fotos, se desarrolla el primer evento de @omargonzalez6 en Venezuela tras permanecer fuera de su país durante año y medio. #Anzoátegui y su partido Vente Venezuela lo recibimos con el corazón contento y mucha esperanza. pic.twitter.com/W5XguW71g7 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) August 28, 2026

Refugiados durante más de 400 días

González ingresó en marzo de 2024 a la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas junto a Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Claudia Macero. Los cinco colaboradores de Machado buscaron protección diplomática después de que el régimen chavista dictara órdenes de aprehensión contra integrantes del equipo opositor.

Durante más de un año permanecieron en la residencia, rodeados por un dispositivo de seguridad instalado por las autoridades venezolanas.

Su permanencia coincidió con la intensificación de la persecución contra dirigentes y colaboradores de la oposición tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La extracción de Venezuela

En mayo de 2025, González y los otros cuatro opositores que continuaban en la residencia argentina fueron sacados de Venezuela en una operación internacional que pasó a ser conocida como “Operación Guacamaya”.

Los participantes mantuvieron en reserva los detalles del operativo por razones de seguridad. González se trasladó posteriormente a Estados Unidos, donde permaneció hasta su regreso este viernes.

Su retorno lo convierte en el primer integrante de aquel grupo en volver al país y coloca nuevamente en el debate político la posibilidad del retorno de otros dirigentes opositores que permanecen en el extranjero.

González, periodista y dirigente de Vente Venezuela, también fue diputado y ejerció como gobernador del estado Bolívar entre 1989 y 1990.

FUENTE: Con información de Europa Press/EFE/Efecto Cocuyo/Infoabe/Redes Sociales