EEUU desea hacer "mucha inversión" en Venezuela, afirma secretario de Energía; Chevron se prepara

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, visitó la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sur de Venezuela el 12 de febrero de 2026 (Imagen facilitada por la Presidencia de Venezuela)

CARACAS .-El gobierno de EEUU desea que haya "mucha inversión" de capital privado de petroleras estadounidense en Venezuela , aseguró el secretario de Energía, Chris Wright , en su segunda visita al país suramericano este martes, en el contexto del histórico acuerdo petrolero que se prevé que se formalice en los próximas horas.

El alto funcionario participará este miércoles en la firma del nuevo contrato de la empresa Chevron en la Faja del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, según confirmó, a cuatro días del anuncio del macro convenio anunciado por el presidente Trump, el viernes pasado.

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"Nosotros queremos ver mucha inversión procedente de Estados Unidos en Venezuela para aumentar las oportunidades y la prosperidad de los venezolanos, estadounidenses y consumidores de energía", expresó Wright en el aeropuerto internacional de Maiquetía para dirigirse a Caracas.

Su afirmación antecedió al anuncio de la petrolera estadounidense Chevron de su plan de duplicar sus operaciones en Venezuela con una inversión der 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Este martes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que el acuerdo petrolero entre este país y Venezuela se hizo con la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt López, y no con el “gobierno interino” de Rodríguez

Este convenio supone el control mayoritario de EEUU de alrededor del 20% de más de 65 mil millones de barriles de reservas petroleras probadas en Venezuela, las mayores del mundo, por 25 años.

China sin derecho en ingresos

En otras declaraciones, aseguró que China no tiene ningún derecho de reclamar los ingresos a Venezuela derivados de la nueva producción acordada con EEUU.

“China no tendrá derechos sobre los yacimientos petrolíferos de Venezuela”, dijo en respuesta a la posición fijada por la rival potencia asiática.

Este martes, el gobierno de Xi Jinping dijo que “los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, en el contexto del marco acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela.

Más capital de EEUU en Venezuela

A su llegada al país, Wright declaró a periodistas que se busca aumentar "el flujo de capital privado de un gran número de empresas estadounidenses", según se informó

El secretario de Energía también informó de su llegada en la red social X, donde dijo que la "diplomacia energética del presidente (Donald) Trump está dando resultados: impulsando nuevos acuerdos energéticos, abriendo la puerta a las empresas estadounidenses y fortaleciendo la seguridad energética en todo" el hemisferio.

Wright y su delegación fueron recibidos ayer en horas de la noche por el Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett y la ministra de Hidrocarburos venezolana, Paula Henao, en su nueva visita oficial.

En febrero pasado, el alto funcionario estuvo en Venezuela para establecer una asociación energética a largo plazo acordada con Rodríguez.

Según adelantó, Chevrón tenía previsto anunciar este miércoles "la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (de Venezuela).

Chevron duplicará producción

Este 2 de septiembre, el gigante petrolero estadounidense informó que aspira a duplicar la producción a unos 600.000 barriles diarios, en Venezuela e invertir 7.000 millones de dólares en sus empresas mixtas durante los próximos cinco años.

Las operaciones a finales de 2025 se ubicaron en un promedio cercano a los 135.000 barriles diarios, según reportes.

En un comunicado, Chevron detalló que ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a 7.000 millones de dólares en cinco años, el desarrollo de proyectos y el crecimiento de la producción.

"Nuestra posición ampliada refleja nuestra confianza en el profundo potencial de recursos del país y en su capacidad para competir por inversiones dentro de nuestra cartera durante décadas", aseguró el presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, en la nota oficial.

Así, "con mejores condiciones y áreas adicionales, estamos fortaleciendo una cartera que creemos que puede ofrecer un crecimiento atractivo de la producción de petróleo a bajo coste, respaldar el suministro energético y crear un valor diferenciado a largo plazo".

Acuerdo de producción

Chevron, presente en Venezuela desde 1923, posee las empresas conjuntas Petroindependencia y Petropiar, que desarrollan proyectos de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco; y Petroboscan que opera en el Zulia, estado petrolero occidental del país.

En concreto, según la información, los acuerdos asignan a la empresa filial Petroindependencia, en la que Chevron participa en un 49 % por una filial, los derechos para desarrollar las áreas adyacentes Carabobo-1 y Carabobo-2-South-A, situadas en la Faja del Orinoco.

Estas áreas amplían la zona de operaciones de Petroindependencia, donde la empresa conjunta está aumentando la producción de crudo extrapesado.

Esta asignación se suma al acuerdo alcanzado en abril, por el que Chevron elevó su porcentaje de participación y obtuvo los derechos para desarrollar el área Ayacucho 8, adyacente a la empresa conjunta Petropiar.

En conjunto, las tres empresas conjuntas de Chevron han aumentado su producción un 15 % en lo que va de año, se indicó.

FUENTE: Con información de EFE, AFP