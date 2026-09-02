miércoles 2  de  septiembre 2026
NARCOTERRORISMO

Nicolás Maduro solicita desestimar su caso en EEUU bajo argumento de "inmunidad soberana"

Sobre el cargo de narcoterrorismo, la defensa de Maduro argumentó que el tribunal no tiene jurisdicción y no está formulado según la ley estadounidense

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).&nbsp;

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 

EFE
Por Valeria Montero

NUEVA YORK.- La defensa del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este miércoles desestimar el caso penal en su contra en Estados Unidos bajo el argumento de la inmunidad soberana, según consta en el archivo judicial digital.

"El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (...). Tiene derecho a ambas", indicó la defensa en un escrito.

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El abogado de Maduro, Barry Pollack, entregó dos mociones al tribunal: una para desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana. La otra, en caso de que la prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

Pollack también pidió cerrar el caso "con perjuicio", lo que impide en la práctica que pueda presentarse la misma acusación.

Sobre el cargo de narcoterrorismo, la defensa de Maduro argumentó que el tribunal tampoco tiene jurisdicción. Señaló que el cargo no está formulado adecuadamente según la ley estadounidense.

El cargo "pretende acusar a un ciudadano extranjero" por una "conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional"; no establece su "intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses", y "no está dentro de la autoridad del Congreso para regular", escribió Pollack.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero durante la Operación de Resolución Absoluta de EEUU.

El depuesto dictador difundió el pasado domingo fotografías suyas desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Nueva York, vestido con pantalón y sudadera grises y haciendo el signo de la victoria.

Por su parte, la defensa de la esposa de Maduro, Cilia Flores, hizo la misma petición para que se desestimen los cargos en su contra argumentando que "comparte" su inmunidad soberana como primera dama de Venezuela.

Mark Donnely, abogado de Flores, citó otros casos en EEUU en los que prevaleció la inmunidad de esposas de jefes de Estado, como Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid.

Lapso de la Fiscalía

Se esperaba que Nicolás Maduro solicitara este miércoles la inmunidad soberana, cuando vencía el plazo fijado por el juez Alvin Hellerstein para que la defensa presentara sus aelegatos.

La Fiscalía de EEUU tiene hasta el 2 de octubre para responder a estas mociones, previsiblemente en contra. La vista para abordar estas cuestiones está programada el 17 de noviembre, antes del juicio, cuyo inicio está fijado para junio de 2027.

FUENTE: Con información de EFE

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