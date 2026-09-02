Secretario de Energía de EEUU supervisa en Caracas firma de millonarios convenios con petroleras

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, supervisó la firma de acuerdos por valor de "decenas de miles de millones de dólares" entre Venezuela y las grandes petroleras Chevron y ENI, así como con la empresa energética GE Vernova, el 2 de septiembre de 2026.

CARACAS.- El secretario de Energía de Estados Unidos , Chris Wright, supervisó este miércoles la firma de acuerdos de Venezuela con multinacionales petroleras como Chevron y Eni, y la eléctrica estadounidense GE Vernova. Los convenios se sellaron en el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde Wright se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Creo que los acuerdos que se firman el día de hoy, con miles de millones de dólares de inversión y finalmente muchísimos empleos creados, son esenciales para comenzar a traer la paz, las oportunidades y la prosperidad para todos", aseveró el funcionario.

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Esta nueva visita de Wright a Caracas se realiza cinco días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el "mayor acuerdo petrolero de la historia", el cual concede a Washington el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo venezolanas.

En entrevista con CNBC este miércoles, el secretario de Energía sostuvo que la producción venezolana superará los dos millones de barriles diarios para finales de esta década.

"Hoy la cifra (de producción diaria) supera los 1,2 millones de barriles al día. Creemos que para la primera mitad del próximo año superaremos ampliamente el millón y medio de barriles diarios, y que la producción venezolana superará los 2 millones de barriles al día para finales de esta década", aseguró.

Control de EEUU

Por otra parte, Wright dijo que EEUU se mantendrá vigilante sobre el flujo de fondos y las operaciones tras el acuerdo petrolero firmado con Venezuela. De esta manera, Washington estará atento las operaciones de North American Blue Energy Partners (NABEP) en los campos petroleros venezolanos para garantizar el cumplimiento de "las leyes y los contratos".

"El Gobierno de Estados Unidos negoció este acuerdo con sumo cuidado. Nos tomamos muy en serio las prácticas comerciales, la confianza y las operaciones", puntualizó.

Al ser consultado sobre el empresario venezolano Alejandro Betancourt López, líder de NABEP, el secretario dijo que EEUU reconoce su experiencia en el sector de hidrocarburos.

"Alejandro tuvo algún conflicto con el régimen anterior en Venezuela, lo que ha llevado a su aparición en las noticias y todo eso. Pero ha sido un operador muy competente en Venezuela", aseveró.

Betancourt López, conocido como uno de los "Bolichicos" por sus negocios con el chavismo, ha sido señalado de presuntos negocios opacos y se enfrentó con la administración del depuesto Nicolás Maduro, cuando en 2019 apoyó el interinato de Juan Guaidó.

Sobre la empresa petrolera, el funcionario sostuvo: "NABEP ha demostrado un historial sumamente exitoso en la producción de grandes volúmenes de petróleo en Venezuela. Ese es un socio comercial en el que usted puede confiar".

FUENTE: COn información de AFP/EFE/El Nacional