María Corina Machado: Maduro "no puede" escoger al candidato opositor

CARACAS.- La opositora venezolana María Corina Machado afirmó que Nicolás Maduro "no puede" escoger al candidato de la oposición para las elecciones presidenciales , que se celebrarán el 28 de julio, y sostuvo que tiene tiempo para presentar a un aspirante, pese a las "obscenas" acciones del régimen, en referencia a la imposibilidad de registrar su candidatura ante la autoridad electoral del país.

"Tenemos la razón y la fuerza. Tenemos la gente y una gran oportunidad. Faltan solo 122 días. No es verdad que puedan hacer lo que les da la gana e imponernos sus términos violando las reglas. La Constitución, las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta diez días antes del 28 de julio para sustituir al candidato. Y la pelea es peleando y ahora hay tiempo", declaró Machado.

La líder política recordó que ella ganó a finales de octubre las primarias de la oposición venezolana, oficializándose como candidata "unitaria" para hacer frente al chavismo en las presidenciales. "Los venezolanos votamos, hablamos claro. Lo hicimos por cortar con una vieja política y a favor del cambio. Nos dimos un mandato y no vamos a permitir que lo traicionen", expresó.

"Han hecho que hasta sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz. Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir, eso no serían elecciones", dijo a través de un vídeo grabado y compartido a través de su perfil en la red social X.

Asimismo, Machado insistió a sus simpatizantes en que deben "permanecer con firmeza y esperanza", fieles a su candidatura. "La historia será implacable con quienes lo traicionen", sentenció y reflexionó que "hemos tenido caídas, derrotas y pérdidas muy grandes. Pero esto lejos de dividirnos, debilitarnos, nos ha cohesionado como sociedad, como nación, y nos hemos encontrado en la verdad, y es la verdad la que nos hará libres".

La semana pasada Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos de quince años, lo que le impidió postularse para las elecciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció su retirada y presentó a Corina Yoris, que fue miembro de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), como su sustituta. No obstante, el plazo para presentar las postulaciones se venció sin que Yoris pudiera registrarse debido a supuestos problemas técnicos con la plataforma automatizada, según las autoridades electorales.

Sin embargo, Yoris declaró que la razón por la que no pudo inscribirse fue que al ser designada por Machado, "debían obstaculizarme", en referencia al boicot que Maduro le ha hecho a la opción de Machado, a la que considera una amenaza de cara a los comicios.

Maduro llegó al poder en 2013 y será el candidato oficialista para las elecciones presidenciales del próximo mes de julio en las que buscará un tercer mandato. Sobre Maduro pesa una acusación por narcotráfico por parte de EEUU desde marzo de 2020. En ese entonces, el fiscal general William Barr, ofreció una recompensa de $15 millones por información que conduzca al arresto del gobernante de Venezuela. Además, la CPI investiga al régimen chavista por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las oleadas de protestas ciudadanas de 2014 y 2017 en las que los manifestantes fueron víctimas de represión en las calles.

Igualmente, más de 100 funcionarios del régimen, entre ellos varios altos cargos como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, Elvis Amoroso, Vladimir Padrino, entre otros, han sido sancionados por EEUU, la Unión Europea (UE) y Canadá. Algunos de ellos son sospechosos de narcotráfico.

Al ver imposibilitado el registro de Machado y después el de Yoris, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la más grande alianza de la oposición, postuló provisionalmente al diplomático Edmundo Gonzáez Urrutia, quien debe ser sustituido por otra opción que tenga más fuerza dentro de la coalición.

FUENTE: Con información de Europa Press