María Corina Machado pide al papa León XIV interceder por la libertad de los presos políticos

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país

CARACAS. - En un nuevo llamado contra la represión del régimen de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado pidió al papa León XIV que interceda por la libertad de más de 1,000 presos políticos encarcelados en forma arbitraria, en vías a los actos de canonización de los santos Madre Carmen Rendiles y el médico José Gregorio Hernández.

“Le pedimos a su Santidad, el Papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo, que en este camino a la canonización de nuestros santos, la Madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados”, escribió Machado en su cuenta de X

La dirigente política se unió a la movilización virtual de convocaron organizaciones de derechos humanos junto a familiares y abogados de los detenidos, con el hastag #CanonizaciónSinPresosPolíticos, este domingo.

Esperaban que el “tuitazo” nacional llegara al Vaticano, sede del pontífice, al cual dirigieron también una carta abierta.

Al Papa por los presos políticos

Machado reiteró en su mensaje que los venezolanos “luchamos por la Libertad, por la justicia, por la verdad y por la familia, y vamos de la mano de Dios”.

Los presos políticos van en ascenso en Venezuela, a pesar de las reiteradas denuncias de los grupos de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas que han pedido el cese de la represión contra opositores al régimen.

Este domingo, la organización Vente Venezuela DDHH, que dirige Machado, lanzó un mensaje urgente por el “secuestro” de Juan Enrique Pérez, coordinador electoral de esa movimiento político en el estado Trujillo, en el occidente del país.

Detenido otro dirigente de Machado

“Fue secuestrado y sometido a Desaparición Forzada, la noche del sábado #27Sep”, denunció Vente Venezuela DDHH en la red X, y afirmó que funcionarios del CONAS llegaron a su lugar de resguardo, en el estado Lara, y se lo llevaron a la fuerza, sin orden judicial, vulnerando sus derechos humanos.

“En medio de toda la presión internacional que se ha generado en los últimos días, el régimen de Nicolás Maduro sigue aplicando Terrorismo de Estado y cometiendo crímenes de Lesa humanidad”, aseguró.

