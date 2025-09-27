sábado 27  de  septiembre 2025
María Corina Machado pide a policías y militares mantenerse organizados para la transición

El informe de la Misión de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela "es demoledor y desgarrador", dijo María Corina Machado

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La líder opositora, María Corina Machado, exhortó a los empleados públicos, policías y militares a “seguir organizándose” y a no abandonar sus puestos de cara al cambio político en Venezuela. "Ustedes han estado resistiendo, muchos ayudando en silencio", añadió.

En un video, difundido este viernes 26 de septiembre en sus redes sociales, la dirigente también pidió a los venezolanos mantener la serenidad y la fe en medio de lo que calificó como una “lucha espiritual entre el bien y el mal”.

Aseveró: “Todo va a estar bien. Lo que tiene que pasar ya está pasando”.

Por otra parte, Machado se refirió al informe presentado esta semana por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. "El lunes vimos en Ginebra cómo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la Misión de Determinación de los Hechos presentó su informe, que ha sido demoledor y desgarrador, al punto que países que en el pasado se callaban la boca o incluso apoyaban al régimen se pusieron del lado de los venezolanos. Crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado puro y duro”, indicó.

La Misión de Naciones Unidas puntualizó el 22 de septiembre que "no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales" en Venezuela. Afirmó que "la única esperanza de justicia para las víctimas" reposa en la comunidad internacional.

La líder de la oposición democrática señaló, por otra parte, que el régimen "criminal" que encabeza Nicolás Maduro finalmente entendió "que esto es en serio, que no tiene vuelta atrás. Y por eso están como están: se engañan, se traicionan, se delatan. El miedo, el terror se sembró allí y por eso ya no le funciona la pretensión de obligar y perseguir a la gente con estas absurdas milicias donde el pueblo los ha dejado solos, como también los dejamos solos en sus farsas electorales”.

Régimen al descubierto

María Corina Machado también dijo que en la Asamblea General de la ONU de esta semana fue denunciado el “carácter narcoterrorista del régimen de Maduro”.

A su vez, señaló que la comunidad internacional “se ha pasado de las palabras a las acciones”, cuyo objetivo es “cortar el flujo de dinero criminal que ha soportado esta tiranía”.

FUENTE: Con información de María Corina Machado/Monitoreamos

