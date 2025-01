María Corina Machado pide salir a las calles con una camisa de un color de la bandera, este jueves

Dijo, en su mensaje difundido por sus redes sociales, que “Maduro se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás… es el momento de pararnos firmes, de hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy, la libertad se alcanza cuando vencemos el miedo”. Machado no especificó más detalles de la convocatoria.

“Somos todos o somos todos. Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados, no logramos el cambio… la libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo. Llegó la hora de abrazarnos en todas las calles de Venezuela. Gloria al Bravo pueblo", dijo la líder opositora.

Venezolanos a la calle en todo el mundo

De acuerdo a fuentes de la oposición, la idea es que los ciudadanos, en una relativa cotidianidad, se vuelquen a las calles vestidos con una franela o camisa portando el amarillo, el azul o el rojo del tricolor nacional y que juntos le den vida a la bandera venezolana, tanto en Venezuela como en cualquier lugar del planeta.

"Es el día que unimos nuestra bandera en un solo grito de Libertad. Yo voy contigo este 9 de enero, TODOS a las calles, en Venezuela y el mundo", enfatizó Machado en su mensaje.

Machado y la mayor coalición opositora sostienen que Edmundo González Urrutia es el ganador de las presidenciales del 28 de julio, por lo que reclaman que este triunfo sea reconocido, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Maduro de manera fraudulenta. Pero las actas y los registros electorales muestran lo contrario, lo cual ha sido refrendado en Venezuela y el mundo.

FUENTE: CUENTA X DE MARÍA CORINA MACHADO