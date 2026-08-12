miércoles 12  de  agosto 2026
TRAGEDIA

Gobierno de Colombia declara tres días de duelo por terremoto

La Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea confirma que la operatividad del espacio aéreo nacional se mantiene plenamente, según un comunicado

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

AFP

El gobierno de Colombia declaró el miércoles tres días de duelo para honrar a las víctimas del potente terremoto que deja más de 200 muertos y miles de heridos.

Según el decreto, durante ese periodo se izará la bandera nacional a media asta "en los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior" en "honor a todas las personas fallecidas".

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Esta vista aérea muestra a equipos de rescate buscando supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y equipos de rescate colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.
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Los aeropuertos de Colombia, afectados por el terremoto del pasado lunes, están reabriendo de forma gradual y con restricciones específicas tras las pertinentes inspecciones técnicas, según ha informado la Aeronaútica Civil, organismo encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país latinoamericano.

Bajo este escenario, la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea confirma que la operatividad del espacio aéreo nacional se mantiene plenamente, según un comunicado.

En primer lugar, un total de cuatro aeropuertos reanudan operaciones comerciales con normalidad, como es el caso del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, que retoma completamente su actividad de manera regular bajo la modalidad de aeropuerto controlado.

En las mismas condiciones se encuentra el Edén de Armenia, cuya terminal no estará disponible como aeropuerto alterno para otras aeronaves debido a las condiciones físicas de la terminal aérea.

Además, los aeródromos Gerardo Tovar López de Buenaventura y La Nubia de Manizales habilitan el desarrollo de operaciones comerciales operando como aeropuertos no controlados. Con respecto al segundo, la medida se adopta mientras se adelantan las reparaciones correspondientes en la torre de control, la cual sufrió fisuras y ruptura de vidrios.

Por otro lado, otras instalaciones aún continúan con restricciones operacionales, como el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, ya que mantiene suspendida la operación comercial regular. Así, la terminal aérea opera únicamente para vuelos de Estado, atención médica, búsqueda y rescate (SAR) y misiones de ayuda humanitaria.

Tal y como explica Aeronáutica Civil, esta restricción se mantendrá vigente mientras los equipos especializados realizan las intervenciones necesarias por las fisuras identificadas en la pista, la desconexión de los sistemas de comunicaciones ATS y las evaluaciones técnicas en la estructura de la torre de control.

El cierre temporal también afecta al aeródromo Guillermo León Valencia de Popayán, debido a la presencia de ceniza volcánica en la zona, en tanto que el centro Santa Ana de Cartago opera bajo la modalidad de no controlado, con uso exclusivo reservado para aeronaves de Estado y servicios de atención de emergencia o humanitarios.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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