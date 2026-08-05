miércoles 5  de  agosto 2026
RESOLUCIÓN

Senadores de EEUU exigen al régimen de Venezuela elecciones libres y una transición "creíble"

Ted Cruz, republicano, y Jeanne Shaheen, demócrata, presentaron una resolución bipartidista que respalda la posición del gobierno de Trump

Sede del Senado de EEUU &nbsp;

Sede del Senado de EEUU

 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Los senadores de EEUU Ted Cruz, republicano por Texas, y Jeanne Shaheen, demócrata por Nuevo Hampshire, presentaron una resolución bipartidista que exige al régimen de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez que convoque elecciones libres para una transición democrática “creíble”.

La resolución “reafirma el apoyo de Estados Unidos a unas elecciones libres y justas en Venezuela”, según el comunicado fechado 4 de agosto puesto a la consideración del Senado.

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La iniciativa de Cruz y Shaghenn, miembro del Comité de Relaciones Interiores del Senado, cuenta con el respaldo de los senadores Rick Scott, republicano, y los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Adam Schiff y Jacky Rosen.

Coincide con la posición del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien este martes afirmó que en Venezuela “deben celebrarse elecciones legítimas a todos los niveles para que la gente sepa que el gobierno que está en el poder es un gobierno legítimo elegido por su pueblo”.

Venezuela merece elecciones libres

Cruz destacó en la resolución la importancia de las elecciones en el país que continúa bajo el control del chavismo aún después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

“Un gobierno legítimamente elegido sentaría las bases para la libertad y la prosperidad en Venezuela y establecería el fundamento de una alianza profunda y duradera con EEUU que abarcaría seguridad, lucha contra el narcotráfico y la cooperación económica”

Afirmó que las elecciones requieren la libertad de todos los presos políticos y la integridad de la líder María Corina Machado.

“Cualquier daño grave sufrido por cualquier persona que aspire a un cargo público, incluyendo a María Corina Machado, deslegitimaría esas elecciones y EEUU presumirá que el gobierno venezolano fue cómplice de dicho daño”, aseveró en la resolución en la que manifiesta el apoyo al pueblo venezolano.

Transición “creíble”

Shaheen, al fijar su posición en la resolución, responsabilizó al régimen de Rodríguez de no tomar “medidas serias” para ir a elecciones y restaurar el orden constitucional con una “transición democrática creíble” que “solo es posible cuando el pueblo es libre de decidir el futuro de Venezuela” .

También deploró que no se haya adoptado una decisión para desmantelar “el aparato represivo de Maduro-Rodríguez” .

Expresó su orgullo por liderar la resolución bipartidista “reiterando la exigencia de EEUU de avances concretos hacia elecciones en Venezuela” y exigió la liberación de los presos políticos que aún permanecen en las cárceles.

Pidió garantizar que todos los actores políticos, incluida Machado, puedan regresar a su país de forma segura y participar libremente en la actividad política. “Cada día sin avances hacia estos objetivos es un retroceso”, aseguró.

FUENTE: Con información de foreing.senate.gov

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