María Corina Machado reitera "no negociará la cohabitación" con Maduro

Advirtió que el CNE "está arreciando en el control del proceso", por eso exhortó a la oposición a "construir fuerza, tener coordinación entre todos los actores" y subrayó que pide dos cosas: "que puedan votar los venezolanos afuera y que la gente cuente su voto, que el voto sea manual".

La precandidata remarcó que "lo importante no es lo que decida uno u otro candidato, sino lo que la gente decida. Lo importante es que participe la gente. Cuando dices que el CNE quiere meter captahuellas, Plan República, sus operadores y agarrarse el proceso, tú dirás cómo se sienten los venezolanos".

La participación del CNE en la consulta ha generado polémica, pues unos partidos se han manifestado de acuerdo, mientras que otros no aprueban que el ente electoral brinde apoyo.

La directiva del CNE, integrada en su mayoría por el chavismo, no goza de credibilidad en las filas opositoras, como tampoco en la opinión de los venezolanos en general. Se le asocia con parcialidad y favoritismo hacia el régimen chavista, que se ha traducido en irregularidades durante los procesos electorales e incluso, fraude en los resultados.

La Comisión Nacional de Primarias (CNP), comité que organiza la consulta, informó escuetamente que se ha reunido con las autoridades del CNE para evaluar una posible cooperación; sin embargo, los temas abordados en esas reuniones no han trascendido públicamente.

No a la cohabitación

Asimismo, Machado afirmó que no está "dispuesta a negociar la cohabitación" con el régimen de Nicolás Maduro, y que en caso de participar en una negociación sería para buscar una transición a la democracia en el país sudamericano.

"Yo estoy dispuesta a negociar para la salida, pero no para la quedada. No estoy dispuesta a negociar la cohabitación y la permanencia de estos individuos en el poder. Sí participaría en una negociación sería para la transición a la democracia", expresó.

Asimismo, la precandidata por el partido Vente Venezuela manifestó que es importante que una eventual negociación se produzca desde una posición de fuerza por parte de la oposición, y señaló que las elecciones primarias de octubre son clave para generar esa postura más robusta frente al régimen.

De igual manera, aseveró que será "presidente de todos, de todos aquellos con los que tenemos afinidad y de los que no".

"Tú eres también presidente de los corruptos y tienes que garantizarle la justicia y derechos que nos negaron a nosotros. A la tiranía hay que enfrentarla y garantizar el pleno Estado de Derecho. La responsabilidad penal es individual. No puedes juzgar a un grupo, aunque tenga ideas políticas diferentes a las tuyas", señaló.

La política aseguró que tiene "apertura para todo el mundo", aunque hizo la salvedad que lo anterior será "siempre y cuando no haya elementos éticos delicados" y apuntó que "las diferencias ideológicas para mí son superables".

Construir confianza

María Corina Machado dijo que en la transición hacia una Venezuela democrática habrá que estabilizar la economía y construir nuevas instituciones; recuperar la soberanía. Destacó la necesidad de "acercar a mucha gente con la que hemos tenido diferencias".

"Lo que garantiza esto es poder construir confianza entre los venezolanos, incluso entre quienes no han creído en mí. Confianza en actores locales, políticos, financieros e internacionales. Vamos a tener que sentarnos a pensar a Venezuela con los acreedores y potenciales inversionistas", dijo.

Una FAN impecable

Machado indicó que no ratificaría en su cargo al actual ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al considerar que la cúpula militar "son responsables de la destrucción de la FAN".

"Han tenido una responsabilidad enorme y sabemos cómo nuestros ciudadanos militares están en una situación dramática. Y también tienen responsabilidad en el debilitamiento de los procesos de formación y ascensos, y eso destruye una institución", dijo.

Agregó que "necesitamos una FAN para una República Liberal Democrática, que se comporte de una manera estricta e impecable en cuanto a los códigos de conducta. Debemos hacer un esfuerzo en reinstitucionalizarla".

Machado recordo que la FAN "ha permitodo la desintegración territorial de Venezuela".

"Esta es una institución que ha permitido la desintegración territorial de Venezuela. Hablo con muchos militares activo e inactivos, y hay mucha gente honorable. Tengo confianza en que dentro de la institución militar aún hay gente muy valiosa, y de hecho hay militares torturados por defender la institución y denunciar lo que sucede ahí dentro", expresó.

Respecto a los señalamientos que hizo el político Enrique Ochoa Antich, según los cuales un triunfo de Machado traería "destrucción para el país y la oposición", la precandidata sostuvo que "hay gente que le da miedo que yo acabe con la impunidad. Yo creo en la justicia. ¿Tú crees que aquí hay que olvidar todo? Tenemos que lograr un sistema de justicia autónomo. No podemos decirle a este país 'aquí no pasó nada'. Si el país siente que no habrá justicia, es peligroso que la sociedad busque justicia en sus manos".

FUENTE: REDACCIÓN