Documental sobre María Corina Machado acompaña su histórica llegada al Nobel de la Paz

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.

MIAMI - La Fundación Disenso presentó en YouTube el documental “María Corina, la conquista de la libertad” , una pieza audiovisual que repasa la trayectoria política y moral de María Corina Machado , líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, a solo horas de la ceremonia oficial en Oslo.

Embed - María Corina, la conquista de la libertad. Una producción de la Fundación Disenso

El estreno se produce en medio de la atención internacional que genera el reconocimiento del Comité Noruego del Nobel, que este miércoles 10 de diciembre entregará formalmente a Machado el galardón por su “incansable labor en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano”.

REPRESENTACIÓN Marcell Felipe viaja a Oslo como invitado especial para entrega del Nobel a María Corina Machado

NORUEGA Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

"Magna distinción"

Se trata de un hito histórico para el país caribeño, que por primera vez tendrá a una figura política recibiendo tan magna distinción.

La producción incluye testimonios de referentes de la disidencia venezolana como Orlando Avendaño, Claudia Macero, Alejandro Peña Esclusa y Nitu Pérez Osuna, quienes destacan el simbolismo del liderazgo de Machado para millones de ciudadanos que continúan resistiendo a la estructura represiva del dictador Nicolás Maduro.

También participan figuras internacionales como Santiago Abascal, presidente de la Fundación Disenso, así como los eurodiputados Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, quienes señalan la dimensión continental del conflicto venezolano y su impacto en la estabilidad democrática regional.

Abascal afirma en el audiovisual que “la verdad de María Corina está hecha de libertad, de coraje y de dignidad” y advierte que Venezuela padece los efectos de un modelo socialista que ha fracasado en todo el mundo.

Por su parte, Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso, asegura que en la últimas década el régimen de Nicolás Maduro ha sumido a los venezolanos en mayor pobreza y sin garantías mínimas para vivir.

Orlando Avendaño, eurodiputado, expone que Machado “representa la voz de millones que no se resignan a vivir bajo una dictadura”. Mientras que Claudia Macero, jefa de la comunicaciones de la Nobel de la Paz, resalta que su liderazgo “no es solo político, es moral; es la certeza de que Venezuela puede ser libre”.

El eurodiputado Hermann Tertsch añade que Venezuela fue y está “secuestrado por un proyecto totalitario fundamentado en el crimen organizado que irradia desde Cuba”.

Estos son uno de los testimonios claves que se aprecian en el documental.

Símbolo global

La ceremonia en Oslo contará con la presencia de la familia real noruega y delegaciones oficiales, en un ambiente marcado por la expectativa ante la aparición pública de Machado, quien permaneció meses en la clandestinidad debido a la persecución del régimen venezolano.

El estreno del documental y la entrega del Nobel se consolidan como expresiones del creciente respaldo internacional a la causa democrática venezolana y a una dirigente que hoy se proyecta como símbolo global de resistencia y esperanza.

FUENTE: Con información de Redes Sociales