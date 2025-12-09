martes 9  de  diciembre 2025
RECONOCIMIENTO

Documental sobre María Corina Machado acompaña su histórica llegada al Nobel de la Paz

La Fundación Disenso estrenó una producción que destaca el liderazgo moral y político de la líder opositora venezolana a horas de la ceremonia en Oslo

Por María Graterol
Embed - María Corina, la conquista de la libertad. Una producción de la Fundación Disenso

MIAMI - La Fundación Disenso presentó en YouTube el documental “María Corina, la conquista de la libertad”, una pieza audiovisual que repasa la trayectoria política y moral de María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, a solo horas de la ceremonia oficial en Oslo.

El estreno se produce en medio de la atención internacional que genera el reconocimiento del Comité Noruego del Nobel, que este miércoles 10 de diciembre entregará formalmente a Machado el galardón por su “incansable labor en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano”.

"Magna distinción"

Se trata de un hito histórico para el país caribeño, que por primera vez tendrá a una figura política recibiendo tan magna distinción.

La producción incluye testimonios de referentes de la disidencia venezolana como Orlando Avendaño, Claudia Macero, Alejandro Peña Esclusa y Nitu Pérez Osuna, quienes destacan el simbolismo del liderazgo de Machado para millones de ciudadanos que continúan resistiendo a la estructura represiva del dictador Nicolás Maduro.

También participan figuras internacionales como Santiago Abascal, presidente de la Fundación Disenso, así como los eurodiputados Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, quienes señalan la dimensión continental del conflicto venezolano y su impacto en la estabilidad democrática regional.

Abascal afirma en el audiovisual que “la verdad de María Corina está hecha de libertad, de coraje y de dignidad” y advierte que Venezuela padece los efectos de un modelo socialista que ha fracasado en todo el mundo.

Por su parte, Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso, asegura que en la últimas década el régimen de Nicolás Maduro ha sumido a los venezolanos en mayor pobreza y sin garantías mínimas para vivir.

Orlando Avendaño, eurodiputado, expone que Machado “representa la voz de millones que no se resignan a vivir bajo una dictadura”. Mientras que Claudia Macero, jefa de la comunicaciones de la Nobel de la Paz, resalta que su liderazgo “no es solo político, es moral; es la certeza de que Venezuela puede ser libre”.

El eurodiputado Hermann Tertsch añade que Venezuela fue y está “secuestrado por un proyecto totalitario fundamentado en el crimen organizado que irradia desde Cuba”.

Estos son uno de los testimonios claves que se aprecian en el documental.

Símbolo global

La ceremonia en Oslo contará con la presencia de la familia real noruega y delegaciones oficiales, en un ambiente marcado por la expectativa ante la aparición pública de Machado, quien permaneció meses en la clandestinidad debido a la persecución del régimen venezolano.

El estreno del documental y la entrega del Nobel se consolidan como expresiones del creciente respaldo internacional a la causa democrática venezolana y a una dirigente que hoy se proyecta como símbolo global de resistencia y esperanza.

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Eileen Higgins.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Colegio electoral hablitado en el ayuntamiento de Miami.
ELECCIONES 2025

Participación moderada marca la segunda vuelta electoral en Miami, Hialeah y Miami Beach

