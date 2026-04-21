martes 21  de  abril 2026
TRANSICIÓN

María Corina Machado advierte posible anarquía en Venezuela si no se fijan elecciones, "dar fecha garantiza la paz"

La líder venezolana dijo que volverá a Venezuela para canalizar toda la angustia ciudadana en torno a los comicios democráticos “sin más engaños”

Desde España, María Corina Machado dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó bien claro que la fase final del plan concebido por EEUU contempla una transición a la democracia con elecciones libres en Venzuela

Desde España, María Corina Machado dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó "bien claro" que la fase final del plan concebido por EEUU contempla "una transición a la democracia con elecciones libres" en Venzuela

Vocería oficial María Corina Machado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Nobel de la Paz, advirtió que hay un “riesgo real” de anarquía en Venezuela si no se fija una fecha cierta de elecciones democráticas y reafirmó que debe regresar al país para canalizar de forma organizada la angustia ciudadana ante la falta de comicios.

Machado, en entrevista dada a una cadena radial internacional, puntualizó que si el país tuvo una calma relativa tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio de 2024, fue “producto del terror”.

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“Hay un riesgo real: si la gente siente que se le está pretendiendo cerrar la vía, empiece a empujar de manera no organizada y que pueda tornar anárquico”, afirmó

Señaló que un cronograma electoral “con una fecha cierta es la garantía de la paz, de la estabilidad y de que la gente pueda asumir que va a durar un poco más”, añadió en una muestra de firmeza ante la ausencia de información sobre el cambio político en el país, planteado desde EEUU tras la captura de Maduro en enero.

María Corina Machado en Venezuela

Ante esta situación, Machado reafirmó que debe y va a regresar a Venezuela.

“Debo y voy a volver a Venezuela a canalizar toda esta genuina angustia y urgencia alrededor de un proceso democrático elemental como es una elección. Pero eso sí, con fecha cierta, sin más engaños”, puntualizó.

Tras referirse a las elecciones fraudulentas de 2024, la opositora señaló que la represión fue la única razón por la que el país se ha contenido ante la urgencia de un cambio hacia la democracia.

“La única razón por la cual Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y compañía permanecieron en el poder, cuando tienen al 90% del país en contra, es por la represión, por el terror. Si levantabas la voz, ibas preso. A los jóvenes durante los meses en que yo estaba en clandestinidad, los paraban en la calle, les quitaban los teléfonos y si aparecía una foto o una expresión vinculada a mí, iban presos. El país se contuvo por terror”, aseguró.

Urgencia ética por el cambio

No obstante, destacó que existe en la actualidad una urgencia “ética” y deseo de libertad por un proceso democrático que enrumbe al país hacia la verdadera justicia social.

“Claro que hay hambre; un maestro gana un dólar al día. Pero hay hambre de libertad, hay un elemento de dignidad", dijo en referencia a la crítica situación de los venezolanos.

"Después de todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, lo que hemos perdido y lo que hemos ganado, aquí nadie se va a conformar con una libertad a medias. Esto es hasta el final”, aseveró Machado.

El mensaje de Machado sobre una "Venezuela libre" fue centro de su participación en un multitudinario acto en la Plaza del Sol en Madrid, España, el sábado18 de abril.

FUENTE: Con información de noticiasvenezueladice red Instagram, Monitoreamos.

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