martes 28  de  abril 2026
POLÍTICA

María Corina Machado afirma que la pobreza en Venezuela sobrepasa el 86%

"Quiero ser muy clara: la transición en Venezuela es impostergable”, sostuvo María Corina Machado en un mensaje audiovisual

Desde España, María Corina Machado dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó bien claro que la fase final del plan concebido por EEUU contempla una transición a la democracia con elecciones libres en Venzuela

Desde España, María Corina Machado dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó "bien claro" que la fase final del plan concebido por EEUU contempla "una transición a la democracia con elecciones libres" en Venzuela

Vocería oficial María Corina Machado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- La líder opositora, María Corina Machado, señaló que la situación económica de Venezuela se agrava y acentúa la urgencia de un proceso de transición.

“La situación económica y social es dramática. Imaginen lo que es una inflación acumulada anual en abril de 650 %, un ingreso familiar promedio de 200 dólares al mes, más de 86 % de pobreza. Por esto quiero ser muy clara: la transición en Venezuela es impostergable”, señaló Machado en un mensaje audiovisual proyectado en la cena anual de la Fundación Libertad, celebrada en Buenos Aires, Argentina.

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La dirigente reiteró su exigencia de un cronograma electoral verificable que conduzca al cambio político en el país. Sostuvo también que, sin garantías jurídicas, resulta imposible atraer inversión y generar crecimiento económico sostenido.

“No hay libertad económica donde no hay libertad política. Por eso, uno de los pasos que tenemos que dar cuanto antes, es establecer un calendario electoral claro, creíble y verificable”, indicó.

Machado también agradeció el respaldo internacional a la causa venezolana, en particular al presidente argentino Javier Milei. “Gracias por su respaldo, por su claridad y por acompañar con coraje y determinación la causa de la libertad en Venezuela en los momentos más difíciles y decisivos”, expresó en su mensaje.

Aseveró que la situación venezolana trasciende las fronteras: “Hoy Venezuela no es sólo una causa nacional ni regional, es una causa mundial”.

Quiebre en Venezuela

Por otra parte, María Corina Machado dijo que la captura del exdictador Nicolás Maduro, por fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero, marcan un cambio histórico. “Lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos meses, especialmente desde el 3 de enero, ha cambiado definitivamente el curso de nuestra historia. Ese día marcó un quiebre y un punto de no retorno”, afirmó.

Advirtió que el gobierno interino de Delcy Rodríguez mantiene su intención de seguir en el poder. “Aunque el régimen intenta mutar, no quiere dejar el poder”, alertó.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela , Efecto Cocuyo

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