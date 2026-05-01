William Brownfield: "Es imposible hacer una transición con los responsables de la tragedia"

William Brownfield entiende que es buena estrategia que María Corina Machado no se enfrente a EEUU(DLA)

CARACAS .- Al exembajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, le resulta preocupante que en Washington se crea que se puede materializar una transición en Venezuela trabajando con los “mismos responsables de la tragedia en las últimas dos décadas”.

Las afirmaciones las hizo en una entrevista con el periodista Alejandro Hernández de la Gran Aldea.

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“Es que parece que por lo menos el gobierno acá, en Washington, piensa que se puede seguir trabajando y puede llegar a esta transición trabajando con los mismos oficiales, no elegidos, que han sido no parte del problema, pero el problema total de lo que ha sucedido en los últimos 20 o 25 años”, acotó.

Agregó que, en otras palabras, si la idea es que es más fácil trabajar con ellos, que hacer el trabajo, será más difícil construir condiciones para una elección libre y abierta.

Recomienda hacer el esfuerzo para separar los abusadores y los corruptos de sus posiciones en el gobierno. “Todo eso sí es difícil, pero también es absolutamente necesario para tener un gobierno sostenido en Venezuela”.

Brownfield considera que María Corina Machado no quiere confrontaciones con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. “Es mejor evitar este tipo de choque”.

Pero dejó en claro que ella representa al 90% de los ciudadanos venezolanos en este momento y también representa el liderazgo del movimiento democrático venezolano ante casi todos los gobiernos del mundo.

Opinó que Machado debe volver al país porque es difícil ser líder de un movimiento político desde fuera. “No es imposible. Lo hemos visto otras veces”.

“Sería mejor si María Corina quisiera volver a Venezuela”.

Comentó que Nicolás Maduro tenía relaciones con las organizaciones criminales transnacionales y eso fue millones de dólares de los venezolanos perdidos en la corrupción.

“Delcy Rodríguez dice que están trabajando con las mismas personas. Es la misma corrupción. No estoy convencido de que Venezuela haya dejado de ser un narcoestado”.

FUENTE: Con información de la Gran Aldea