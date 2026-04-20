María Corina Machado plantea inversión con justicia para la reconstrucción energética en Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se dirige a sus seguidores en el escenario de la Puerta del Sol de Madrid el 18 de abril de 2026.

MADRID.- María Corina Machado, líder y Nobel de la Paz 2025, aseguró que Venezuela en democracia tendrá la seguridad jurídica indispensable para reconstruir el sector energético del país y ofrecer una oportunidad de inversión “única pero con justicia”, para lo cual ya inició contactos con empresas de España y de otros países.

Machado expuso su plan económico con medidas clave para la recuperación y rehabilitación de las instituciones en el país, durante su intervención en una reunión organizada por el centro de pensamiento Nueva Economía Fórum, en Madrid, cuya apertura estuvo a cargo del expresidente de gobierno de España Felipe González.

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“No queremos frenar la inversión, al contrario, queremos impulsarla con todas las garantías, generar confianza y atraerlas dentro de una legalidad que les asegure que las normas se van a cumplir a largo plazo”, afirmó la política venezolana, tras reafirmar que “Venezuela va a pasar de ser el hub del crimen organizado a centro de energía de las Américas” por ser el país con mayor volumen de reservas de petróleo y de gas acumulado en el mundo.

"El desmontaje de esta estructura en Venezuela traerá olas expansivas de democracia y libertad que harán este proceso y este momento equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín para Europa, pero ahora para las Américas", añadió.

Liderazgo de María Corina Machado

Machado participó en el encuentro este lunes, luego de la multitudinaria concentración de ciudadanos, en su mayoría venezolanos y españoles, en la Plaza del Sol este sábado 18 de abril tras recibir un reconocimiento en la Alcaldía de Madrid y de ser recibida por los directivos del PP y Vox.

En la apertura del encuentro, en horas de la mañana, el expresidente González elogió el liderazgo “no mercenario y que nunca ha pedido nada a cambio” de Machado quien representa “la lucha por la libertad de todo un pueblo”, aseguró.

González afirmó que “la lucha por la democracia no tiene color político”, al cuestionar que Venezuela no reúne en la actualidad ninguna de las condiciones de la democracia, como son el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho, el pluralismo democrático y la división de poderes.

Venezuela para la inversión

Durante su intervención Machado aseguró que se honrarán todos los compromisos legales con los inversionistas en el país con democracia.

“Venezuela va a ser irresistible para la inversión, pero absolutamente trasparente. Si se revisan contratos será porque se podrán mejorar sus condiciones”, acotó ante la inquietud de su política con los empresarios extranjeros.

Destacó la importancia estratégica “de un aliado seguro en Occidente que pueda ser un proveedor significativo de energía” en medio de la guerra de Oriente Medio.

Convocó a las empresas españoles, entre otras, participen en la reconstrucción energética y dijo que su equipo ha tenido ya "contacto directo" con muchas compañías de España y de otros países para que tengan en la misma "el papel que quieran tener".

"Esperamos que sea enorme, por supuesto, porque nos unen muchos lazos en el pasado histórico, cultural", dijo al enfatizar en que los recursos se invertirán "en fortalecer instituciones" y "en aquellos servicios indispensables de infraestructura para que muchos otros sectores puedan desarrollarse".

España ante Hispanoamérica

La Nobel de la Paz también expresó su confianza en que España pueda seguir acompañando "la causa democrática en Hispanoamérica".

Sin olvidar su promesa de no involucrarse en asuntos internos del país, expresó su deseo de que as elecciones legislativas previstas para 2027 sean "impecables" y puedan "permitir también la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica".

El pasado sábado la dirigente venezolana aseguró que "lo ocurrido en Barcelona", en alusión a la Cumbre de la Democracia organizada por el Gobierno español, "ha evidenciado por qué mi reunión (con Pedro Sánchez) no es conveniente".

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FUENTE: Con información de ElDebate, EFE,