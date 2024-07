María Corina Machado: Socialismo en Venezuela ha sido un profundo engaño en 25 años

“Creo que la gente abrió los ojos y entendió que el modelo socialista, el chavismo, ha sido un profundo engaño. Además, ha sido maltrato y humillación a la dignidad humana”, dijo líder opositora. “Cuando yo les digo que pueden estar seguros de que nunca más una madre venezolana bajará la cabeza por una bolsa de comida. La gente dice que quiere vivir dignamente del trabajo, del esfuerzo, no de migajas, y eso es poderosísimo”.

Machado conversó con el medio digital VPItv sobre su liderazgo y los factores que incidieron en la transformación ciudadana, no vista por décadas, que palpó durante sus recorridos por Venezuela, primero como aspirante presidencial y luego como “llave” del candidato Edmundo González Urrutia

“Creo que se conectaron varias cosas. Por una parte, la separación de la familia nos llevó a un punto, sobre todo si eres mamá, de sentirnos que se nos va la vida y esto se convirtió en una tristeza que el régimen pensó que nos iba a deprimir, y no. Eso se convirtió en la fuerza movilizadora”, señaló.

Tras referirse al “engaño” del chavismo como otro motor transformador, citó a la elección primaria opositora de 2023 como una muestra de “la fuerza que teníamos”. “Fuimos capaces de organizar unas elecciones maravillosas, perfectamente diseñadas y ejecutadas, por la gente. Somos una mayoría enorme que se convirtió en tsunami”, precisó.

Embed - María Corina Machado: Entrevista Exclusiva con la Líder Venezolana | 25 de Julio en VPItv

Nueva era en Venezuela

Frente a la expectación de un cambio de sistema que favorecería el regreso al país de millones de venezolanos con rapidez, Machado aclaró que “los problemas de Venezuela no se van a resolver de un día para otro”.

“Lo que sí va a cambiar en el instante siguiente es que ahora sí vamos para adelante y que esto va a mejorar, porque hay confianza y respeto entre nosotros. Es una nueva era y creo que el cierre formal del ciclo fue el 22 de octubre de 2023 con las primarias”.

Tras afirmar que sobre la nueva experiencia opositora venezolana se va a “estudiar muchísimo”, Machado destacó que “los venezolanos hemos roto todos los mitos, con una nueva forma de hacer política”, con todas las limitaciones y aun así llegaron a todos las localidades más desprotegidas del país. “Hemos hecho una campaña sin planta, solo con voluntarios y a punta de abrazos”.

En sus declaraciones, se refirió a la espiritualidad, la confianza y también del trabajo que en la transición puede cumplir cada venezolano.

"Es lo inmediato. Cuando preguntaba quién va a defender tu voto, la gente respondía: 'los testigos, los partidos', pero, ahora dicen: 'yo'. Eso es muy poderoso y ese domingo tenemos que ir con esa conciencia. No nos chupamos el dedo, sabemos que este es un sistema totalmente tramposo, pero aquí nos hemos aferrado a la verdad y la decimos”, expresó.

María Corina Machado finalmente añadió: "Pero este movimiento de redención para la liberación ya sido tan grande que va a hacer que no solo prevalezca la verdad el domingo, sino que a partir de este momento aquellos venezolanos que por alguna razón no pudieron votar o no lo hicieron por nosotros se sientan parte de esa gran alianza nacional que va a llevar adelante una transición ordenada, que va a sentar los pilares éticos, republicanos y liberales de la nueva Venezuela”.

FUENTE: Con información de VPItv