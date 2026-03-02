Zapatero niega haber cobrado por diálogo en Venezuela; admite "gran relación" con los Rodríguez

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

MADRID .- El socialista y expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero , aseguró que nunca cobró ni un centavo por sus trabajos a favor del proceso de " diálogo " entre el chavismo y la oposición de Venezuela , y se declaró cercano a Delcy Rodríguez, jefa encargada del régimen, y su hermano Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea Nacional.

Zapatero hizo las afirmaciones durante su comparecencia este lunes en una comisión de investigación en el Senado español sobre el denunciado caso de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia, y su presunta facilitación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, lo cual negó.

También rechazó su supuesta vinculación con el caso “DelcyGate” y con una mina de oro que le habría concedido Nicolás Maduro, según señalamientos del militar chavista Hugo “El Pollo” Carvajal, enjuiciado y preso en EEUU por tráfico de cocaína, informaron agencias.

Diálogo en Venezuela sin pago

Durante su interpelación por senadores, Zapatero subrayó que en ningún momento percibió dinero por las "miles de horas" de su vida dedicadas "al diálogo" en Venezuela, al ser interrogado por su labor de intermediación en ese país entonces bajo el régimen de Maduro.

Afirmó que entre los 172 viajes internacionales que realizó por trabajo, algunos fueron a Venezuela, "una o dos veces al año de media", unos directamente a Caracas, itinerario que modificó cuando el conflicto entre chavismo y oposición se puso más tenso.

Dijo que también participó "directa o indirectamente en la liberación de centenares de presos". Alguno de los desplazamientos fue para conseguir la liberación de “solo un prisionero”, indicó el reporte.

Pero toda su actividad en el país sudamericano habría sido "pro bono" y no tuvo ingresos procedentes del tesoro venezolano ni de la petrolera estatal PDVSA, según su declaración recogida por medios.

Caso DelcyGate en España

Zapatero abordó su relación con los Rodríguez. Aseguró tener una “gran relación” con ellos, pero una “escasa” con Maduro, quien estaba en el poder entonces.

“Mi relación fundamental era y es con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez”.

Y negó de seguida su vinculación con el caso DelcyGate, según el cual la entonces vicepresidenta de Maduro llegó al aeropuerto de Barajas, en España, en un vuelo privado en 2020, a pesar de tener sanciones impuestas por la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos.

"Estaba seguramente en mi casa viendo una serie con mi mujer", ironizó tras responder que no tenía información al respecto.

“He estado tantas veces con ellos antes del famoso ‘DelcyGate’, donde se decía que venía a verme; era absurdo porque yo he hablado con ella casi todas las semanas. Si hubiera estado aquí, es probable que me hubiera llamado, si hubiera podido. Yo no tenía nada que ver con ese viaje”, había detallado Zapatero poco antes.

En ese caso estarían implicados el entonces ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, quien es investigado por corrupción.

