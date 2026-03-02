lunes 2  de  marzo 2026
INVESTIGACIÓN

Zapatero niega haber cobrado por diálogo en Venezuela; admite "gran relación" con los Rodríguez

El socialista español afirmó que dedicó "miles de horas" al proceso chavismo-oposición y se deslindó del DelcyGate y de una mina de oro, ante el Senado

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El socialista y expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que nunca cobró ni un centavo por sus trabajos a favor del proceso de "diálogo" entre el chavismo y la oposición de Venezuela, y se declaró cercano a Delcy Rodríguez, jefa encargada del régimen, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Zapatero hizo las afirmaciones durante su comparecencia este lunes en una comisión de investigación en el Senado español sobre el denunciado caso de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia, y su presunta facilitación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, lo cual negó.

INVESTIGACIÓN

La DEA acorrala a Zapatero: localizan dinero y cuentas ligadas al régimen de Maduro
ESPAÑA

Justicia española inicia diligencias contra Zapatero tras querella por nexos con el régimen de Maduro

También rechazó su supuesta vinculación con el caso “DelcyGate” y con una mina de oro que le habría concedido Nicolás Maduro, según señalamientos del militar chavista Hugo “El Pollo” Carvajal, enjuiciado y preso en EEUU por tráfico de cocaína, informaron agencias.

Diálogo en Venezuela sin pago

Durante su interpelación por senadores, Zapatero subrayó que en ningún momento percibió dinero por las "miles de horas" de su vida dedicadas "al diálogo" en Venezuela, al ser interrogado por su labor de intermediación en ese país entonces bajo el régimen de Maduro.

Afirmó que entre los 172 viajes internacionales que realizó por trabajo, algunos fueron a Venezuela, "una o dos veces al año de media", unos directamente a Caracas, itinerario que modificó cuando el conflicto entre chavismo y oposición se puso más tenso.

Dijo que también participó "directa o indirectamente en la liberación de centenares de presos". Alguno de los desplazamientos fue para conseguir la liberación de “solo un prisionero”, indicó el reporte.

Pero toda su actividad en el país sudamericano habría sido "pro bono" y no tuvo ingresos procedentes del tesoro venezolano ni de la petrolera estatal PDVSA, según su declaración recogida por medios.

Caso DelcyGate en España

Zapatero abordó su relación con los Rodríguez. Aseguró tener una “gran relación” con ellos, pero una “escasa” con Maduro, quien estaba en el poder entonces.

“Mi relación fundamental era y es con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez”.

Y negó de seguida su vinculación con el caso DelcyGate, según el cual la entonces vicepresidenta de Maduro llegó al aeropuerto de Barajas, en España, en un vuelo privado en 2020, a pesar de tener sanciones impuestas por la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos.

"Estaba seguramente en mi casa viendo una serie con mi mujer", ironizó tras responder que no tenía información al respecto.

“He estado tantas veces con ellos antes del famoso ‘DelcyGate’, donde se decía que venía a verme; era absurdo porque yo he hablado con ella casi todas las semanas. Si hubiera estado aquí, es probable que me hubiera llamado, si hubiera podido. Yo no tenía nada que ver con ese viaje”, había detallado Zapatero poco antes.

En ese caso estarían implicados el entonces ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, quien es investigado por corrupción.

FUENTE: Con información de EFE, eldiario,es

Diez panameños detenidos en Cuba por propaganda antigubernamental

Presidente Milei quiere alianza estratégica con EEUU como "política de Estado"

Edmundo González Urrutia se ausenta del foco público mientras se recupera de una dolencia de salud

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

