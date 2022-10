María Elvira Salazar pide más enfoque en Latinoamérica

Entre sus planes está continuar la “lucha contra el comunismo” porque —dijo— “tenemos que preservar la democracia, la libertad y la economía de mercado que han sido parte de los valores que se han vivido en los últimos 40 años en la América Latina”.

- ¿Por qué quiere ser reelecta en el distrito 27 y qué queda pendiente por impulsar desde Washington?

Lo que queda pendiente es seguir ayudando al distrito número 27 y a todas las políticas necesarias e importantes para este distrito, sobre todo en materia de inmigración, inflación, precios de la gasolina y el desastre económico que ha creado el liderazgo del Partido Demócrata en estos últimos dos años. Quiero pedir la oportunidad a los votantes para que me vuelvan a enviar a Washington a terminar y seguir peleando por lo que se llama el ‘sueño americano’, la excepcionalidad americana. Poder seguir peleando por los valores que los norteamericanos y este gran país les dieron a mis padres, a mis ancestros, y que son valores como las instituciones y la manera de sentir de los norteamericanos que están en este momento en juego y en peligro, y por eso es un trabajo arduo pero gratificante que me gustaría seguir haciendo para el beneficio de toda la comunidad.

- ¿Seguirá por esa misma línea de lucha contra el comunismo en la región en un eventual segundo periodo en el Congreso?

Así será, es que la América Latina es nuestro traspatio. Nosotros tenemos que preservar la democracia, la libertad y la economía de mercado que han sido parte de los valores que se han vivido en los últimos 40 años en la América Latina. Desgraciadamente, hay una ola marxista nuevamente en este país que está haciendo que la administración demócrata se olvide de la América Latina, mientras que la región está siendo penetrada por los chinos y los rusos. Es hora de que los norteamericanos vuelvan al frente como en los tiempos que vivimos con Ronald Reagan, que sabía la importancia de Centroamérica y del resto del hemisferio. Nuestros vecinos quieren tener trato con los norteamericanos, quieren hacer negocios con las compañías americanas, quieren estar cerca de los valores de la Constitución y mi deber es impulsarlo.

Soy miembro del Comité de Relaciones Exteriores, estoy en el Subcomité de las Américas, y es mi deber hablar por esos pueblos latinoamericanos que lo que quieren es el progreso, la cercanía con los Estados Unidos, sus mismos valores.

-En un plano más local, problemas como la inflación y los altos costos de la vivienda han afectado al sur de la Florida, donde se encuentra el distrito que usted representa. ¿Cómo enfocar esa situación y buscarle posibles soluciones?

El problema de la vivienda es una situación terrible en todo el sur de la Florida. Lo sentimos y lo vivimos a diario. Estoy tratando de buscar soluciones para ayudar a que las viviendas de bajo costo se sigan construyendo. He hablado con muchos de los líderes locales para ayudarlos a través del Gobierno federal porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar una renta tan alta sin que reciba ayuda. Hay tanta gente que está en lo que se llama el Workforce [programa de asistencia], gente que quiere seguir viviendo en Miami, que pueda seguir sirviendo a la comunidad en Miami, personas que no estén estranguladas por una renta tan alta. Yo lo sé perfectamente y estoy hablando con muchos desarrolladores [compañías de construcción] para hacer que ese problema no sea tan grande en Miami y en el sur de la Florida.

-Hay quienes aseguran que de alguna forma Miami-Dade se encuentra estancado porque desde hace varias décadas no se construyen grandes obras de infraestructura vial y el transporte público no es un servicio idóneo para la comunidad. ¿Qué piensa de esto?

El problema de la transportación en el sur de la Florida es complejo. El que mejor sabe de esto es el congresista Mario Díaz-Balart. El Gobierno federal les ha pedido a todas las autoridades del sur de la Florida que le lleven un ‘Master Plan’ [Plan Maestro] y para llevarlo, las diferentes autoridades, los funcionarios que regulan las vías de transporte se tienen que poner de acuerdo. Desafortunadamente, eso no se ha logrado. Mario Díaz-Balart logró 100 millones de dólares en los últimos años para poder extender el transporte de buses rápidos. Pero la realidad es que, si nosotros tuviéramos un ‘Master Plan’, el Gobierno federal pudiera haber dado mucho más dinero. Estamos trabajando en eso Mario y yo para poder convencer a las autoridades locales de que se pongan de acuerdo y nos den un solo plan.

-Con la redistribución de los distritos que tiene como base los datos arrojados por el Censo 2020, ¿resultó usted beneficiada o afectada?

Yo solo sé que el distrito 27 es uno de los más competitivos en el estado de la Florida. Por eso trabajo, trabajo y trabajo y hago todo lo que pueda por llevarle mi plan y mis valores al votante promedio. No importa si es republicano, demócrata o independiente. Eso depende del votante. Nosotros estamos en el mejor país del mundo, el más libre, donde tenemos las mejores leyes electorales y depende del ciudadano promedio determinar qué es lo que quiere para su vida y cuáles son sus valores. Los míos son muy claros. Estoy a favor de la democracia, de la libertad y del libre mercado. Que todo el mundo tenga la oportunidad de tener una buena calidad de vida y sobre todo en la plataforma norteamericana.

-En la campaña presidencial, ¿por quién votaría María Elvira Salazar? ¿Por Donald Trump o Ron DeSantis?

Yo voy a votar por el que sea el candidato del partido [Republicano] y sé que va a venir de la Florida. Tenemos que estar muy orgullosos porque todo indica que el próximo nominado a la presidencia por el Partido Republicano va a venir de la Florida. Así que apoyaré al hombre o a la mujer que represente a mi partido. Eso es lo que hay que hacer, porque sabemos que los demócratas en este momento están invadidos por una ola radical liberal marxista que no es buena para este país.

