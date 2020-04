Mariela Castro está dolida con el periodismo al referirse a Cuba

A continuación, apostilló: "Por eso me duele que el periodismo subordinado a la prensa hegemónica no sea capaz de tomar, de la exuberante y hermosa lengua castellana, las palabras justas cuando se refiere a Cuba. No sorprende, pero siempre duele."

Castro no acostumbra a tuitear a menudo, pero sus comentarios suelen generar multitud de reacciones. Este caso no fue diferente.

Desde el perfil de la revista La Hoguera, le preguntaron: "¿A qué periodismo subordinado se refiere? ¿Al del Granma, o al del Trabajadores?"

En esa dirección, Alex Alex propuso otra interrogante: "Hablando de periodismo ¿dónde está el primer secretario del PCC en tiempos de pandemia que nadie ha dicho nada?"

Nelson Martínez, delegado de la organización opositora Mesa de la Unidad Cubana, comentó: "Mínimamente es usted una cínica. Hegemónico y totalitario es el comportamiento propio, por 61 años, del PCC contra la nación cubana."

El presentador cubano Alex Otaola, señaló: "Duele ver a un pueblo haciendo cola mientras ustedes se esconden en un cayo".

El cubano emigrado Boris Luis Bordón fue más preciso: "Es verdad, debemos buscar las palabras justas para hablar de Cuba. Acabada, desbaratada, controlada, hambrienta, sucia, infestada y sobre todo con una de las dictaduras más crueles e inhumanas del planeta Tierra. Por culpa tuya y de tu familia."

Sobre esa misma cuerda, Guillermo Almaral escribió: "Tu familia piensa que Cuba significa Castros y no es así, ustedes representan solo la parte horrible de Cuba, el hambre y la miseria, la ineptitud y el fracaso"; mientras que Harold Ayala recordó que el régimen cubano "le cae a palo a cualquiera que trate de hacer periodismo independiente, ya que ustedes llevan 60 años manipulando el periodismo cubano, mintiéndole a todos."

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó esta semana su Informe sobre Libertad de Prensa, que confirmó la "permanencia del intento de control y la represión como principales comportamientos del Estado cubano en su relación con la libertad de prensa en Cuba."

El documento, que cubre el periodo desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020, destacó como "significativo" el hecho de que se ha elevado al doble el número de periodistas con prohibición de salir del país, y se mantiene alta la cantidad de trabajadores de la prensa que han sufrido citaciones a interrogatorios policiales y arrestos por hacer su labor.

Solo en los últimos días, dos reporteros de DIARIO DE CUBA en la Isla, Yoe Suárez y Waldo Fernández Cuenca, han sido interrogados y amenazados tras ser citados a estaciones policiales de La Habana, a pesar del llamado del propio Gobierno a evitar salir a la calle debido a la expansión del COVID-19.

A Suárez, por ejemplo, un agente le dijo que en su contra "pueden intervenir Fiscalía y Menores," en velada referencia a la posibilidad de quitarle la custodia de su hijo de apenas dos años.