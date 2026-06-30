martes 30  de  junio 2026
AYUDA HUMANITARIA

Cruz Roja Española despliega una clínica de emergencia en Venezuela tras los terremotos

Más de 14 expertos en gestión de catástrofes se están desplazando desde España para poner en marcha el dispositivo, que se prevé esté operativo al menos durante cuatro meses

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS -- La Cruz Roja Española está desplegando una clínica de emergencia en Venezuela como respuesta tras los terremotos registrados en el país.

Más de 14 expertos en gestión de catástrofes se están desplazando desde España para poner en marcha el dispositivo, que se prevé que prestará servicios al menos durante cuatro meses.

Lee además
El empresario Julio Martínez (d) comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España).   
CURRUPCIÓN

Amigo de Zapatero citado a declarar en el mismo caso que el expresidente español
Póster promocional de la cinta animada La violinista. 
CINE

La coproducción española "La violinista" vence en el Festival de Annecy

Entre los servicios que proporcionará se encuentran el triaje, la evaluación, los primeros auxilios, la estabilización y derivación de traumas graves y emergencias no traumáticas, la atención a traumatismos leves y emergencias no traumáticas menores.

Por otra parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) movilizaron desde el centro logístico regional en Panamá 17 toneladas de ayuda humanitaria, entre las que se incluyen artículos de albergue, agua y saneamiento y mantas, así como equipos de apoyo para las labores de rescate y prestación de primeros auxilios.

La Cruz Roja Española, por su parte, está movilizando artículos y equipos adicionales para seguir respondiendo a las necesidades más urgentes de la población afectada, según ha informado en un comunicado.

Búsqueda de desaparecidos

Otra de las prioridades a las que está respondiendo Cruz Roja Española es la búsqueda de personas desaparecidas y el restablecimiento de contactos familiares.

Con este fin, la organización ha activado un servicio para los venezolanos residentes en España que no logren contactar con sus familiares y amigos tras los terremotos, que ya ha dado respuesta a más de 2.000 personas, según las cifras ofrecidas por la ONG. El acceso a este servicio puede realizarse a través de un formulario habilitado en la página web de Cruz Roja Española o del teléfono gratuito 900 221122.

En esta línea, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cuenta con la oficina de la Agencia Central de Búsquedas, que facilita el contacto entre Sociedades Nacionales para la localización de personas desaparecidas. A través de esta central, Cruz Roja Española compartirá los datos recopilados para facilitar que las personas puedan encontrar a sus familiares. Asimismo, Cruz Roja Venezolana ha puesto a disposición de la población un servicio de búsquedas en Venezuela a través del teléfono +58 422 7994880.

Además del despliegue de la clínica de emergencia y la activación del servicio de restablecimiento de contactos familiares, Cruz Roja Española ha puesto en marcha distintos mecanismos para apoyar a la Cruz Roja Venezolana, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja.

En un primer momento, la organización movilizó a una especialista de Emergencias para apoyar en la evaluación de daños, la planificación operativa y la coordinación, así como a una especialista en Salud en emergencias, ambas integradas en el equipo de primera evaluación de la Federación Internacional.

Asimismo, se está prestando apoyo "apoyo logístico y operativo desde la delegación regional de Cruz Roja Española en las Américas, ubicada en Panamá, y desde las delegaciones de Cruz Roja Española en Panamá y Colombia, que se encuentran activadas y colaborando en los envíos de material de emergencia, logístico y de comunicaciones a Venezuela", ha detallado la organización, que ha abierto la campaña de recaudación de fondos 'Ayuda Terremoto Venezuela 2026'.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Suben a 19 los españoles fallecidos durante los terremotos en Venezuela

Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

La cifra oficial de víctimas en Chacao asciende a 58 muertos y 28 rescatados tras doble sismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Giménez y Rick Scott responsabilizaron a Diosdado Cabello de interferir en la llegada de brigadas internacionales, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas por la tragedia.
DESDE FLORIDA

Carlos Giménez y Rick Scott acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar la ayuda internacional tras el terremoto

41 expertos voluntarios provenientes de Alemania y Austria no pudieron viajar a Venezuela (AFP)
DOBLETE SÍSMICO

Niegan entrada a Venezuela a equipos de rescate de Alemania y Austria

Miembros del equipo de búsqueda y rescate USAR de Chile permanecen sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores terremotos.  
RÉGIMEN EN VENEZUELA

Rescatistas de Chile denuncian hostigamiento militar durante labores de búsqueda en La Guaira

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 
CONFLICTO

Trump señala que Irán solicitó una reunión en Catar para este martes

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D.C.
EEUU

Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Electores ejercen su derecho en un recinto electoral en Florida.
SENTENCIA

Corte Suprema de EEUU elimina límite a gastos de campaña electoral

Roxanabel Medina Leon, de 31 años.
ABANDONO

Niño de 11 años salió a buscar a su madre para poder comer; termina arrestada en Doral

Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. (AFP)
CRISIS SANITARIA

La OMS teme el brote de enfermedades tras el doble terremoto en Venezuela

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
DICTAMEN

Corte Suprema de EEUU rechaza restringir derecho a ciudadanía por nacimiento