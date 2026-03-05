Tres pianistas cubanos: tradición, excelencia y magisterio

La isla de Cuba ha sido, desde el siglo XIX, un territorio fértil para el piano. En sus ciudades coloniales —entre salones, academias privadas y teatros en expansión— el instrumento encontró un hogar definitivo. No fue únicamente un símbolo de refinamiento europeo importado; fue, sobre todo, una herramienta de transformación cultural, una nueva voz. En sus teclas confluyeron herencias hispánicas, resonancias africanas y una sensibilidad criolla que comenzaba a afirmarse como identidad propia.

Las contradanzas de Manuel Saumell y las danzas de Ignacio Cervantes marcaron el inicio de una tradición que pronto adquiriría voz propia con un nuevo sabor criollo. Con el tiempo, el piano dejó de ser un objeto foráneo para convertirse en protagonista de la vida cultural cubana. En él se formaron generaciones de intérpretes capaces de dialogar con la gran tradición europea sin renunciar a la raíz insular que los definía.

Durante el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, la escuela pianística cubana consolidó una proyección internacional admirable. Intérpretes formados con rigor académico conquistaron escenarios en América y Europa, defendiendo con autoridad el repertorio universal —de Bach a Rachmaninov, de Beethoven a Lecuona— e incorporando, con igual orgullo, la música cubana de todos los períodos históricos. Cada recital se convirtió en algo más que una exhibición técnica: fue un acto de representación cultural, una afirmación de identidad desde el escenario.

Dentro de esa tradición luminosa se inscriben Yleana Bautista, Martha Marchena y Andrés Alén. Tres nombres que sintetizan excelencia artística, profundidad intelectual y una sostenida vocación pedagógica que se extiende por varias décadas. Tres trayectorias distintas, pero sostenidas por una misma estirpe artística: el compromiso con la música como arte mayor y como misión formativa.

Yleana Bautista: el sonido como integración de cuerpo, mente y espíritu

Yleana Bautista, cubana de nacimiento y mexicana por nacionalización, ha consagrado su vida al piano desde el escenario y la docencia. Su pensamiento artístico parte de una convicción profundamente humanista: “Creo que la música es un conocimiento que pertenece a la humanidad desde tiempos inmemoriales y que el hombre, a lo largo de su desarrollo, en la búsqueda de resultados personales, se ha alejado de la esencia de la conexión con la creación de la música”. Desde esa visión, su misión ha sido “conectar el sonido con el cuerpo, la mente y el corazón”, integrando técnica y conciencia, interpretación y reflexión.

Formada en el Conservatorio Ma. Jones de Castro y en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, obtuvo una Maestría en Interpretación Pianística en el Conservatorio Chaikovsky de Kiev (1973–1976). Como concertista, se ha presentado en Cuba, México, Puerto Rico, Estados Unidos, España, Estonia, Austria, Alemania, Eslovaquia y Bulgaria. Ha sido solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, abordando repertorio de Mozart, Schumann, Bach, Rachmaninov, Messiaen, Bartók y Prokófiev.

Su amplia trayectoria pedagógica —en la ENA y el ISA de Cuba, así como en el Conservatorio de Toluca y la Escuela Superior de Música del INBA en México— ha dejado una huella profunda en múltiples generaciones. Autora de ensayos sobre metodología de la enseñanza pianística y artista discográfica con títulos dedicados a la música cubana y latinoamericana, Bautista encarna la figura del intérprete–maestro que entiende la música como camino de elevación integral.

En Música Cubana para Piano (1998), la pianista revela con sensibilidad y rigor la riqueza del repertorio nacional, recordándonos que el piano ha sido un auténtico vehículo de identidad cultural en Cuba.

Martha Marchena: refinamiento interpretativo y conciencia histórica

Martha Marchena representa otra dimensión esencial del pianismo cubano contemporáneo: el equilibrio entre profundidad expresiva y sólida preparación académica. Formada en la rigurosa escuela musical cubana, realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte de La Habana y posteriormente en el Instituto Superior de Arte (ISA), donde perfeccionó su formación pianística bajo la guía de reconocidos maestros de la tradición interpretativa cubana. Esa base académica, caracterizada por disciplina técnica y profundidad analítica, marcó de manera decisiva su proyección artística.

Tuve el privilegio de conocerla gracias a mi mentor y querido amigo, Aurelio de la Vega. Su cercanía artística con él fue profunda: se especializó en la interpretación de su obra pianística, dejando grabaciones que hoy constituyen referencias fundamentales dentro del legado del maestro. Años más tarde, tuve la satisfacción de dedicarle Ab imo pectore, obra para flauta y piano que ella misma estrenó con admirable sensibilidad y compromiso musical.

En Marchena se advierte una sensibilidad que privilegia la arquitectura interna de las obras, el fraseo consciente y la búsqueda del color tímbrico. Su proyección internacional confirma la madurez de una artista formada en la rigurosa tradición académica cubana. Como docente, ha contribuido a la continuidad de esa escuela, transmitiendo no solo técnica, sino también una ética del estudio, del respeto por el texto musical y de comprensión profunda del estilo.

Entre sus producciones discográficas más destacadas se encuentran: Piano Works of Aurelio de la Vega (2003); Casi una Pregunta, Casi una Respuesta (2009) y Soul of Brazil – A Tribute to the Piano Music of Hector Villa-Lobos (2022).

Andrés Alén: virtuosismo, tradición y proyección internacional

Andrés Alén, pianista, compositor y profesor, pertenece a la generación que consolidó la proyección internacional del pianismo cubano en las últimas décadas del siglo XX. Graduado con honores de la Escuela Nacional de Arte de La Habana, completó su formación en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú bajo la tutela del prestigioso Lev Vlasenko, obteniendo el Diploma de Postgrado en Piano de Concierto.

Tuve la dicha de conocer al maestro Andrés y a su querida esposa, la pianista y pedagoga Loly Novas, en mi propia casa. Nuestra cercanía no fue casual: él es hermano de quien fue uno de mis mentores en Cuba, José “Pépe” Alén. A través de ese vínculo familiar y artístico, pude conocer también su sensibilidad como arreglista, pues colaboró con mi difunto padre, Eugenio Guerra (del dúo Rosell y Cary), en la preparación de varias de sus canciones. Ese lazo entre maestro, familia y creación musical marcó profundamente mi formación y permanece como un recuerdo entrañable de continuidad artística.

Su carrera concertística ha sido reconocida por su autoridad técnica y musical. Entre sus distinciones destacan el Premio en la Feria Internacional Cubadisco 2004 por su grabación de las Baladas y Nocturnos de Chopin, así como una nominación al Latin Grammy en 2001. Como pedagogo, ha transmitido la solidez de la escuela rusa —asimilada durante su formación en Moscú— integrada a la sensibilidad cubana que define su identidad artística.

Dentro de su producción discográfica destaca Pianoforte (2000), una grabación en la que el artista se presenta no sólo como pianista, sino también como compositor, defendiendo con autoridad estética su propio universo sonoro.

Un legado que honra a la nación

Hablar de Yleana Bautista, Martha Marchena y Andrés Alén es celebrar la continuidad de una tradición que ha sabido dialogar con el mundo sin renunciar a sus raíces. En ellos, el piano no es únicamente instrumento: es historia viva, memoria cultural y puente entre generaciones.

Cada uno, desde su escenario y su cátedra, ha contribuido a enaltecer el nombre de Cuba en auditorios internacionales, demostrando que el talento isleño no es circunstancial, sino fruto de una sólida escuela y de una vocación profundamente arraigada. El pianismo cubano no pertenece únicamente al pasado glorioso de las danzas y contradanzas decimonónicas, ni a las hazañas del siglo XX; sigue latiendo con fuerza, renovándose en cada recital y en cada aula.

En sus manos, el teclado se convierte en bandera sonora. Y en cada nota que proyectan hacia el mundo, resuena una nación que, a través del arte, afirma su grandeza espiritual.