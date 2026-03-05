jueves 5  de  marzo 2026
DECISIÓN

Médicos cubanos regresan a su país tras finalizar acuerdo de dos años con Honduras

La decisión marca un giro en la política exterior hondureña y se inscribe en la estrategia de Estados Unidos para limitar una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.

Lionel CHAMOISEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un grupo de 170 médicos cubanos comenzó este miércoles su retorno a Cuba tras la finalización del convenio de cooperación firmado en 2024 con Honduras, que el actual Gobierno decidió no prorrogar, informó una fuente diplomática.

El embajador de Cuba en Honduras, Juan Loforte, dijo a periodistas que la salida de los médicos se produce tras recibir una notificación oficial de la Cancillería hondureña informando la finalización del acuerdo.

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
Guatemala pondrá fin a los contratos de los médicos cubanos
La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
INMIGRACIÓN

DHS afirma que Cuba, Nicaragua, Haití y Honduras lideran cruces ilegales durante la administración Biden

"Hemos tenido una comunicación fluida y amigable con la Cancillería hondureña. Recibimos la comunicación oficial planteando que ya no se iba a renovar el convenio, entonces decidimos retirar al personal", explicó Loforte, quien despidió a los especialistas en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, de La Lima, en el norte del país centroamericano.

El convenio, suscrito el 1 de febrero de 2024, tenía una duración de dos años, con cláusulas que permitían su modificación o terminación por mutuo consentimiento en cualquier momento.

Honduras cambia su política exterior con Cuba

La decisión marca un giro en la política exterior hondureña y se inscribe en la estrategia de Estados Unidos para limitar una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano: la exportación de servicios médicos al extranjero.

“La salida de los médicos cubanos es una decisión de política exterior”, afirmó el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, en declaraciones al canal HCH.

Desde el Ministerio de Salud, el viceministro Eduardo Midence explicó que la brigada será reemplazada por personal nacional o extranjero debidamente acreditado.

“Vamos a trabajar para contratar a médicos hondureños o extranjeros que cumplan con los requisitos del Colegio Médico”, señaló.

FUENTE: Con información de EFE

