Más del 80% de los venezolanos le dijeron no al fraude de la dictadura

A través de un video difundido en las redes sociales Guaidó destacó que los resultados del fraude “estaban preparados con días de anticipación”, pues se contaba con un “falso” Consejo Nacional Electoral, y “falsos” candidatos opositores.

Asimismo recordó que este tipo de acciones no son nuevas en el régimen y citó como ejemplo el proceso de la Constituyente en 2017, y el 20 de mayo de 2018, al que definió de “fraude presidencial”. Indicó que el resultado de estas acciones fue más crisis y sufrimiento para los venezolanos.

“Sólo hacen fraude los que temen al pueblo; y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular; quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría. Por eso no se atreven a convocar elecciones libres. Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo: ‘el que no vota, no come’. Saben que jamás ganarían una elección libre. Venezuela le dio un rechazo al fraude y a la dictadura, ahora todos a la calle el 12 de diciembre”.

Refirió Guaidó, quien también preside la Asamblea Nacional, que “el tiempo hoy atenta contra todos los venezolanos, contra la región, contra el continente”; que la situación es “insostenible”, y por lo tanto el cambio es indetenible.

AP20341640255039.jpg

Por elecciones libres

“Es sencillo y claro el foco de nuestra acción: lograr solución a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres; movilizar al pueblo de Venezuela a través de la Consulta Popular, y lograr construir alternativa en este momento” aseguró Guaidó.

En su mensaje, aseguró que miles de voluntarios dentro y fuera de Venezuela, están realizado un esfuerzo extraordinario para otorgar y garantizar a los venezolanos la oportunidad de decidir sobre tres puntos fundamentales en la Consulta Popular: el rechazo al fraude, la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, y la solicitud de ayuda internacional para el rescate de la democracia, la atención a crisis humanitaria y detener los crímenes de lesa humanidad.

Al respecto comentó que este mecanismo de ejercicio de la mayoría es fundamental y necesario para que fortalecer la lucha y “lograr las acciones y medidas nacionales e internacionales que necesitamos para solucionar la crisis de Venezuela”.

“Que la voz del pueblo en la Consulta Popular sirva entonces para aumentar esa ayuda internacional. Sé que para este momento ya todos esperábamos haber logrado la tan ansiada libertad, la solución y que cuesta mucho seguir a veces en el camino que nos queda por recorrer, los sacrificios que se han hecho. A pesar, que no puedo prometer hoy una solución mágica, sí les puedo decir con certeza y con seguridad: no están solos; no nos vamos a rendir. Vamos a darlo todo hasta vencer”.

Elecciones .jpeg Los centros electorales se estuvieron con una mínima presencia de electorales. CORTESÍA /Todosahora.com

Parlamento seguirá en funciones

Continuar en sus funciones para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres que permitan iniciar la reconstrucción del país y dar fin al sufrimiento de los venezolanos, dijo Juan Guaidó, seguirá el Parlamento nacional electo por 14 millones en diciembre de 2015.

“La legítima Asamblea Nacional, yo, como Presidente encargado, seguiremos aquí, juntos, con ustedes. Asumiendo, no solamente el principio de continuidad Constitucional, la responsabilidad del Parlamento y defender la legítima misión que nos encomendó el pueblo de Venezuela, proteger a nuestra gente, lograr la solución, salir de esta tragedia”.

Indicó que tal decisión se debe además a que los venezolanos los eligieron “para defender sus derechos, la Constitución y recuperar la democracia en Venezuela”.

Pidió a Dios bendiciones para Venezuela, pero también fuerzas para resistir, avanzar y triunfar.

Finalmente recordó a los venezolanos dentro y fuera del país tomar las calles el próximo sábado 12 de diciembre “para expresar la mayoría, para determinadamente ejercer nuestra voluntad de ser libres a través de la Consulta Popular”.

WhatsApp Image 2020-12-06 at 7.57.31 AM.jpeg Los dirigentes del PSUV en las regiones organizaron el traslado de electores con camiones y autobuses. CORTESÍA/ TODOSAHORA.COM

80% dijeron que no al fraude

El diputado Freddy Guevara, en representación del Observatorio contra el Fraude, afirmó que más del 80% de los venezolanos no participó en el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro. Guevara resaltó la firmeza del pueblo venezolano por no dejarse chantajear por las amenazas de quienes hoy están señalados por crímenes de lesa humanidad.

“Amanecimos con imágenes devastadoras para el régimen: centros vacíos, pero no solo eso... dirigentes del PSUV, desesperados, mandando notas de voz, incluyendo al hijo del dictador, diciendo que no están conforme con los resultados”, añadió.

En ese sentido, el parlamentario destacó que incluso Maduro cambió su centro electoral. Pasó de votar en Catia a ejercer su derecho en un centro militar: “Maduro le tiene miedo al pueblo, por eso se fue a encerrar en un cuartel... porque no tiene respaldo de los venezolanos, solo una cuerda de mafiosos lo mantienen en Miraflores”.

Guevara recordó que en las últimas parlamentarias de 2015, en la que se eligió a la actual Asamblea Nacional, hubo una participación histórica del 71% de los electores. Este domingo la cifra no alcanza el 20%, según anunció el Observatorio contra el Fraude.

Por su parte, el primer vicepresidente del parlamento, Juan Pablo Guanipa, recordó que hace cinco años el mismo Maduro anunció que no participaría en otras elecciones si no tenía asegurada la victoria.

“Manifestó que jamás volvería a unas elecciones sin la certeza de que ganaría… pero el pueblo de Venezuela no se prestó. Cuando hemos tenido que salir a las calles a protestar, las hemos llenado, pero cuando intentan hacerle ver al mundo que hacen una elección, cuando es una farsa electoral donde confiscan a los partidos políticos y niegan la posibilidad de que una persona pueda ejercer el voto, el pueblo responde contundentemente y dice 'no voy”, agregó el diputado.

Historia de un fraude anunciado

Desde tempranas horas de la mañana de este domingo, las imágenes tanto de las redes sociales, como de la televisora oficialista VTV, mostraban una realidad difícil de esconder: los venezolanos dijeron "No" al fraude electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro.

En Caracas, la capital de la nación sudamericana, se apreciaba, según indican testigos las elecciones, centros electorales vacíos, calles solitarias como si estuviesen en cuarentena, así como hojas de registros de votantes prácticamente sin firmas, ni huellas.

Pero esta realidad, acorde a los informes, no ha sido suficiente para que la dictadura no disfrace su fracaso en triunfo y se muestre como ganador absoluto de unas elecciones que construyó a su medida para recuperar la Asamblea Nacional, única instancia en manos de la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

De tal manera, 20 millones de venezolanos inscritos para votar fueron llamados a las urnas en unos comicios en los que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) busca un triunfo arrollador, que depueste al actual presidente opositor Juan Guaidó.

Y es que en estas elecciones no participaron los partidos políticos con poder de convocatoria en el país, ni los líderes políticos con posibilidades de triunfo. Ante la negación de ofrecer unas elecciones justas, limpias y transparentes los principales voceros de la oposición decidieron negarse a prestarse a un juego donde se habían cambiado las reglas en favor del régimen.

Cabe recordar que la autoridad electoral del país, el CNE, que debía ser elegido por la Asamblea Nacional, fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afecto al régimen.

Además, el TSJ entregó la dirección de los principales partidos a personas que ya habían sido cuestionadas por su nexos con la dictadura. Por otra parte, se persiguió penalmente a miembros principales de la Asamblea Nacional para obligarlos a huir de Venezuela.

Según un cable de AFP, los centros de votación permanecerán abiertos este domingo hasta las 7 de la noche (hora de Venezuela) o hasta que no haya electores, aunque a lo largo del día muchos de estos puntos estaban vacíos o con pocas personas en fila.

"Llegó el día, llegó la hora, tuvimos paciencia, la sabiduría para esperar esta hora, este día y sacarnos de encima a esta Asamblea Nacional nefasta (...) que trajo la plaga de las sanciones, de la crueldad, del dolor, del sufrimiento", dijo el gobernante Nicolás Maduro a periodistas tras votar.

En las imágenes colgadas en las redes sociales por el departamento de prensa del régimen se observa a Nicolás Maduro ejerciendo el voto en horas de mediodía. No se muestran ni la entrada al centro electoral, ni la salida. Además cuando coloca su huella en la hoja de registro se observa en la grabación que solo dos personas habían votado antes que él, lo que da muestra de la baja afluencia de votantes.

"Le hago un llamado a toda la oposición, que abandone la ruta extremista (...) que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, en una sola voz... que restituyamos todos los mecanismos de diálogo nacional", expresó Maduro.

Estados Unidos ya anunció que no reconocerá el resultado de las votaciones, lo mismo la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Al parecer éste será uno de los llamados del régimen a la comunidad internacional: el levantamiento de las sanciones tanto de Estados Unidos como la Unión Europea. En horas de la tarde se conoció las declaraciones hechas por expresidente español y aliado de la dictadura, José Luis Rodríguez Zapatero, quien pidió a la Unión Europea (UE) que se "separe" de la política de la administración estadounidense de Donald Trump con Venezuela y le instó a que haga "una reflexión serena y sosegada" sobre el no reconocimiento a las elecciones legislativas del país sudamericano. Zapatero se encuentra en Venezuela invitado por el régimen.

"Deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones", indicó el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que lideró fracasados procesos de diálogo en Venezuela y actúa hoy como observador del proceso.

"¿No reconocer es desentenderse? Hay que comprometerse con Venezuela".

Los expresidentes Evo Morales de Bolivia y Fernando Lugo de Paraguay, junto a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba están también entre los invitados internacionales. Estas figuras siempre han sido leales al régimen por lo que no se espera ninguna declaración en contra de la dictadura.

"Estas elecciones van a fortalecer la democracia en América Latina", señaló Morales. "No dudo que en poco tiempo van a volver los tiempos de Chávez, de Lula, de Kirchner, de Fidel".

"Fraude"

La autoridad electoral ha dicho que la totalidad de los centros de votación están abiertos, aunque muchos estaban vacíos o con poca afluencia de electores, según un reporte de la agencia AFP.

El uso del tapabocas es obligatorio. Marcas en el piso mantienen el distanciamiento físico por la pandemia.

En la barriada 23 de Enero de Caracas, un bastión del chavismo, los centros estuvieron un poco más concurridos.

En varias ciudades del país, no obstante, había más personas esperando para abastecer combustible que para votar, un reflejo de la crisis económica del país.

"Esto es una humillación, siento indignación", dijo a la AFP José Alberto, como pidió llamarse un sonidista que esperaba poner gasolina luego de varias horas de espera. "No voy a votar", sostuvo acompañado de su hijo adolescente.

Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, llamó a sus seguidores a no votar.

En varias zonas del país se ha denunciado la presencia de los llamados "puntos rojos", que son puestos de control estratégicos donde militantes del PSUV contabilizan a las personas que acuden a votar y dejan registrado con el Carnet de la Patria de su participación en las elecciones. A inicios de esta semana el llamado número dos del chavismo, el exmilitar Diosdado Cabello amenazó a la población con quitarle la comida a los que no participen. Cabe recordar que el régimen reparte una caja de comida entre los más necesitados, por lo que se denunció que dicha amenaza obligaría a muchos a participar para no perder la única posibilidad de alimentación que tienen.

En otras zonas se observan camiones habilitados para transportar a los electores hasta los centro de votación.

"Rebeldía"

El chavismo perdió el control del Parlamento en 2015 tras 15 años de hegemonía. Sin embargo, Maduro anuló su poder a través de la Corte Suprema de línea oficialista y con la todopoderosa Asamblea Constituyente, que dejará de funcionar en diciembre.

Guaidó llama ahora en paralelo a un plebiscito la Consulta Popular (7-12 de noviembre) para prolongar el período parlamentario hasta que puedan celebrarse elecciones "libres, verificables y transparentes".

Pero esa consulta no será más que testimonial, toda vez que Maduro ejerce el control territorial e institucional con el respaldo de la cúpula militar, considerada su principal sostén.

Guaidó cuenta con apoyo internacional para rechazar el proceso.

Además de Estados Unidos, la Unión Europea, que intentó sin éxito que el proceso fuera pospuesto, desestimó que las parlamentarias sean "justas, transparentes y creíbles", por lo que su reconocimiento al proceso es poco probable, comentaron fuentes europeas a la AFP.