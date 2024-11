Mayoría en Venezuela tiene claro que quien ganó fue Edmundo González Urrutia

CARACAS.- En una encuesta realizada por la empresa Meganalisis 90,7% de los encuestados reafirma el sentir nacional de quien ganó las elecciones en Venezuela fue Edmundo González Urrutia y no Nicolás Maduro, como lo anunció el Consejo Nacional Electoral sin mostrar los resultados de ese proceso electoral presidencial del pasado 28 de julio.

En este miso contexto 49,7% dijo que la actual crisis política se resuelve reconociendo a Edmundo González, pero un 30,2% no quiso responder. Solo 9,5% lo hace por Nicolás Maduro

La percepción entre los venezolanos es que González Urrutia fue el triunfador, lo que arrojó que nueve de cada diez personas tiene esa certeza. La pregunta fue abierta, independientemente de por quien haya votado el consultado.

En la muestra se observa también que María Corina Machado se posiciona como la figura con mayor credibilidad entre los venezolanos con 80,9% de confianza frente a 60,6% de González Urrutia.

MARIACORINAMEGANALISIS.jpg

Para los venezolanos, un nuevo diálogo no tiene sentido, mientras continúe la crisis poselectoral del pasado 28 de julio, según los resultados de Meganalisis. 63,3% de los consultados no está de acuerdo en que haya un diálogo entre la oposición que apoyó a González Urrutia con el régimen de Nicolás Maduro.

En cuanto a la pregunta de que "si usted desea que Maduro se juramente el 10 de enero de 2024", 65,9% dijo que "No" y 16,3% no quiso responder esa pregunta. 11,6% dijo que "Sí".

Otro elemento clave arrojado en el estudio de opinión es que mientras continúe la crisis poselectoral del pasado 28 de julio, y no se recupere imagen institucional del CNE las elecciones regionales de 2025 no atrae a la mayoría. Si hay otro evento electoral habría una bajísima participación: 72,2% no acudiría a las urnas para sufragar.

ENCUESTAELECCIONES.jpg

Teléfonos inteligente

Poco más de tres cuartas partes de venezolanos posee teléfono inteligente, y el uso del WhatsApp es casi absoluto con 98,8%. Y para los últimos tres meses, el 99,7% de los que lo usan, ni siquiera pensó en desinstalarlo 76,8% dijo tener un teléfono alta gama.

Entre los servicios más cuestionado por los consultados está el eléctrico. El 61,9% dijo que era muy malo por los múltiples apagones sin que se vislumbre una solución en el corto plazo.

Otro que no pasa la prueba son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos subsidiados que se creó en Venezuela en 2016 para hacer frente a la escasez de alimentos y la crisis económica. Pero junto al servicio eléctrico este plan recibió una mala nota por parte de los encuestados. 87,4% dijo recibir la bolsa CLAP, pero 88,3 reconoció que la calidad de los productos es mala.

Otro dato significativo es que 85,1% dijo que no siente que está en Navidad, pese a que el régimen la decretó y ha hecho algunos eventos alusivos y 91,9% afirmó que en su casa no han comenzado a celebrar esta festividad decembrina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Meganalisis/status/1856199168353620445&partner=&hide_thread=false 5

ENCUESTA MEGANALISIS

VERDAD VENEZUELA

Del 19 al 30 de Octubre de 2024



¿NAVIDADES EN OCTUBRE?



El espíritu de alegría y paz, propio de la época navideña no llega por decreto.

Para el mes de octubre en los hogares venezolanos, no se respira ambiente navideño. pic.twitter.com/eQJp9D6HHx — Encuestadora Meganalisis (@Meganalisis) November 12, 2024

Asimismo, 36,8% de los encuestados dijo que recibe alguna ayuda del extranjero por parte de algún familiar o amigo. La consulta arrojó otros resultados como que 64,4% prefiere la arepa que el pan.

En torno a la inseguridad y la persecución llama la atención el porcentaje de personas que prefirió no responder (26,6%) frente a 53,3% que efectivamente dijo que la siente a diario. 81,3% de los consultados se reconoció católico pese a que desde el régimen se favorecen otras opciones como las evangélicas.

En el plano internacional, los permisos otorgados por el presidente Joe Bide para que se reactiven los negocios entre el Gobierno de Maduro y empresas petroleras extranjeras no salieron bien favorecidos en la encuesta ante la pregunta de si benefician al pueblo venezolano, la mayoría en esta pregunta abierta dijo que "No".

PERMISOS OTORGADOS.jpg

Ficha técnica

La encuesta se hizo en el Distrito Capital y los 23 estados del país, distribuida la muestra en capitales, sectores y poblaciones rurales. 1,215 personas entrevistadas. (Sobre la base de 21,402,220 – REP para el 28 de Julio 2024). 15,154 intentos de llamadas, encuestas telefónicas, sistema CATI a teléfonos residenciales y móviles, de todas la operadoras en el país. Nivel de confianza 95,0%

Meganalisis es la Encuestadora Venezolana con mayor credibilidad y más aciertos encuestas CATI, presenciales etc. Elabora índices sociales, políticos y económico.

FUENTE: MEGANALISIS / REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS