Médicos cubanos secuestrados en Kenia: 4 años sin respuestas

Cuatro años se cumplen este miércoles 12 de abril del secuestro de los dos médicos cubanos en Kenia . A falta de información sobre la situación de los profesionales, el régimen, como autómata, desempolva sus habituales mensajes en los que intenta mostrar que no ha abandonado el caso.

"A cuatro años de su secuestro, proseguimos denodadas gestiones sin cejar en el empeño de tenerlos entre nosotros, junto a sus familiares y su pueblo", añadió.

Lo que está haciendo su Gobierno concretamente sigue siendo un misterio. Nada se ha dicho. Tampoco de lo que se ha hecho en Kenia, más allá de los contactos entre las autoridades... y el envío de más médicos al país africano.

En otro mensaje en Twitter, el ministro de Salud Pública, Ángel Portal Miranda, prácticamente repitió lo dicho por Díaz-Canel.

"A cuatro años del secuestro en Kenia de nuestros médicos Assel Herrera y Landy Rodríguez, Cuba continúa trabajando sin descanso, de conjunto con el Gobierno keniano, para que puedan regresar a salvo a la patria", escribió Portal Miranda.

En los últimos años, Gobierno se ha referido a los doctores casi exclusivamente en sus cumpleaños o en aniversarios del secuestro.

Rodríguez Hernández y Herrera Correa fueron raptados al ser atacado el vehículo que los trasladaba. Iban al hospital donde trabajaban, en la ciudad de Mandera, en el noreste de Kenia y fronteriza con Somalia.

La información más reciente del caso la ofreció el exministro de Relaciones Exteriores de Somalia, Ahmed Isse Awad, quien aseguró que la milicia yihadista Al-Shabab, autora del secuestro, no ha hecho ninguna demanda hasta la fecha por los médicos cubanos.

Según el funcionario, cuando ejercía como canciller de su país fue contactado por Bruno Rodríguez Parrilla. Las declaraciones del exministro se dieron después que los gobiernos de Cuba y Somalia restablecieran relaciones diplomáticas luego de 47 años.

De acuerdo con Awad, su país, en la medida de sus "posibilidades", jugará un papel para asegurar la libertad de los dos médicos. Recordó que en ocasiones anteriores Al-Shabab ha liberado a rehenes extranjeros después del pago de rescates, pero en el caso de los cubanos el objetivo del grupo terrorista parece ser otro.

En el tercer aniversario del suceso, el pasado 12 de abril, fuentes de la embajada cubana en Nairobi dijeron a EFE que "la esperanza no se pierde", pero admitieron no contar con pruebas de vida de los profesionales secuestrados y subrayaron que no había novedades en el caso.

El 23 de marzo de 2022 un tribunal del país condenó a cadena perpetua al conductor del vehículo en el que viajaban los dos médicos cuando fueron secuestrados, tras declararlo culpable de colaborar en el rapto.

Los dos médicos formaban parte de un contingente de un centenar de especialistas cubanos —incluidos radiólogos, cirujanos plásticos y ortopédicos, neurólogos y nefrólogos— que llegaron en 2018 a Kenia como parte de uno de los acuerdos que La Habana promueve para vender los servicios de profesionales de la Isla.

Tras el secuestro, muchos de los doctores cubanos que ejercían en algunas de las regiones kenianas fronterizas con Somalia fueron reubicados.

Sin embargo, durante una visita a Cuba en junio de 2021, el ministro keniano de Salud, Mutahi Kagwe, firmó un nuevo acuerdo de cooperación con La Habana para la llegada de 101 especialistas cubanos a Kenia en el marco de un programa de intercambio entre ambos países.

Los médicos cubanos enviados a misiones en el exterior son con frecuencia destinados a zonas con altos índices de violencia y precariedad. Esto se suma a las duras condiciones y limitación de libertades fundamentales a las que los somete el Gobierno cubano, que se queda con al menos el 75% de lo que pagan en salarios los países contratantes.

El régimen reconoció en 2021 que las exportaciones de servicios de salud fueron el 50% de las exportaciones de servicios (en general) de 2020, y estas, a su vez, el 80% de las exportaciones totales del país.

Según Yamila de Armas Águila, presidenta de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC), los "servicios de salud humana y servicios de atención" generaron al Gobierno de Cuba 3.997.948,3 de los 6.879.664,9 millones de pesos ingresados en 2020 por el concepto de servicios. La salud fue exactamente el 58,1% de la exportación de servicios.