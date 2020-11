Médicos cubanos "ya pagamos siendo esclavos en Venezuela"

Sin embargo, se mostró convencido de que los médicos que abandonan sus misiones se exponen a “pagar por eso”, admitiendo que ya muchos de esos médicos han aceptado resignadamente el precio de la deserción.

israelrojas.jpg El músico oficialista Israel Rojas integrante del dúo Buena Fe se ha convertido en una especie de vocero de la dictadura castrista Diario de Cuba

En lo que parece una nota disonante, en los diálogos entre Rojas y el Dr. Lazo a través del programa online de este último “Soñando puentes de amor”, ambos concuerdan en que los castigos impuestos a los desertores son lógicos y son consecuencia de las sanciones impuestas por el embargo del gobierno norteamericano a los gobernantes de la isla.

No obstante, las voces de otros galenos han sonado en las redes con menos suavidad y algunos optan por llamar las cosas por su nombre, denunciando las difíciles condiciones que deben enfrentar sus misiones en el exterior, desde la vigilancia, las presiones, el salario miserable y aprovechan para desmontar uno de los mayores mitos revolucionarios: la supuesta gratuidad de los estudios, enumerando muchos de los rubros y condiciones que demuestran la falsedad de esa creencia.

A continuación reproducimos algunos de estos comentarios:

Edileydis Morales Salas Pero pagar qué? Desde que uno está en la secundaria nos llevaban a la agricultura y sin pagarnos ni un medio y ni decir en el Preuniversitario que era diario en el campo. A eso inclúyele los 3 años que estuve en Venezuela donde mensualmente cobraban miles de dólares.

Geisa Varela: Del precio de la carrera habrá que descontar los años de servicio social, los años de servicio profesional,la mala comida,las guardias,los kilómetros en bicicleta algunos otros en la calle bajo la lluvia y el sol esperando una 'botella', el acoso de los jefes,las presiones y sobre todo el 80%/ del sueldo que le han robado a los que han ido a las "misiones" y por esa cuenta creo que les siguen debiendo dinero, que no sea tan carnero el Israel Rojas!

Adais Vilardebo: 20 años trabajando por 20 dólares al mes, 6 lejos de mis hijos por el 30% de lo que pagaban. ¿cuántas carreras de medicina ya pague? Cuánto cinismo.

Manuel Falcón Valdés: Ya le pagamos siendo esclavos por años en Venezuela y el resto del mundo.

Duniesqui Reyes Ramirez: Yo pagué mi Carrera hace años como 6 años en Venezuela y 4 años de misión en Brasil...ellos son los que me deben dinero ..No voy a pagar, ni mucho menos pedir permiso para entrar al país donde nací.

Aimee Fontanal: Pero quien dijo que para volver al país que nacimos y pertenecemos hay que pagar. Eso es la falta de respeto más grande que hay. El es un oportunista. Ellos entran y salen como les da la gana . Acaso él es más cubano que todos los q vivimos fuera.

Hilda Mosquera: Así mismo quieren tapar el sol con un dedo, nos obligan no directamente pero si por necesidad aceptar las misiones bajo cualquier condición con salarios ínfimos para después que vemos la luz y elegimos libremente escapar de la esclavitud, viene este oportunista músico a exponer que paguemos la carrera, le pregunto a ese individuo, acaso no pagamos la carrera no una vez a lo mejor 2 y 3 veces el precio que en cualquier país del mundo cuesta esta, primero cuando te graduas comienzas a ganar salarios mínimos, trabajando en condiciones miserables, haciendo guardias semanalmente sin recursos, no teniendo ni vida privada cuando eres médico primario, y además los servicios médicos se convirtió en la fuente principal de divisas del país, fue por gusto, cuantas veces nos van a sacar el precio de la carrera, es ridículo e inadmisible que ese artista se preste al juego ridículo de plantear que debemos pagar otra vez ese precio.