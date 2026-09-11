viernes 11  de  septiembre 2026
OPERATIVO

México moviliza 800 militares ante uso de drones en la frontera con EEUU

Los dispositivos tienen un alcance de hasta tres kilómetros y forman parte de un operativo coordinado con las autoridades estadounidenses

Un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU en el Sector Big Bend demuestra el uso de un dron para detectar migrantes indocumentados cerca del puesto de control de Marfa en Texas, Estados Unidos.&nbsp;

Un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU en el Sector Big Bend demuestra el uso de un dron para detectar migrantes indocumentados cerca del puesto de control de Marfa en Texas, Estados Unidos. 

AFP
Por JAVIER MORALES

México desplegó unos 800 militares y equipos especializados para inhibir drones en la frontera con Estados Unidos, como parte de la operación "Águila Alta", implementada de manera coordinada entre ambos países ante el uso de estos aparatos por traficantes de migrantes.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó este viernes que el operativo se desarrolla en una franja de cinco kilómetros alrededor de la Mesa de Otay, con 500 metros de profundidad a cada lado de la frontera.

Lee además
El secretario de Estado, Marco Rubio, interviene durante el acto de lanzamiento de la Foundry School en el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2026
POLÍTICA

Marco Rubio dice que México no hace lo "suficiente" para enfrentar a los carteles
El boxeador mexicano-estadounidense Andy Ruiz Jr. durante una pelea contra Damian Knyba, el 4 de septiembre de 2026.
BOXEO

Excampeón mundial de boxeo sugiere el retiro para reconocido pugilista de raíces mexicanas

“Estamos hablando de alrededor de 800 elementos que están patrullando”, señaló el general durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en el estado de Chiapas.

El despliegue incluye patrullajes terrestres y equipos antidrones semifijos y móviles, capaces de inhibir estos aparatos hasta una distancia de tres kilómetros. México utiliza dos o tres equipos para cubrir el sector que le corresponde, mientras Estados Unidos realiza un operativo similar en su lado de la frontera.

Trevilla señaló que hasta el momento no se han obtenido resultados relevantes del lado mexicano y anunció una reunión con autoridades estadounidenses para la próxima semana, con el objetivo de intercambiar información sobre los hallazgos registrados durante las operaciones.

Drones comerciales para detectar patrullas

El secretario de la Defensa afirmó que las autoridades mexicanas no han detectado un aumento en el uso de drones en la zona fronteriza. Según la información compartida con Estados Unidos, los aparatos son utilizados principalmente por traficantes de migrantes.

Sheinbaum aclaró que se trata de drones comerciales y descartó que los dispositivos utilizados en esa zona estén equipados con armas.

La presidenta explicó que los traficantes recurren a estos aparatos para detectar la presencia de patrullas y facilitar el cruce irregular de personas hacia Estados Unidos.

México mantiene miles de efectivos en la frontera

Trevilla distinguió esta situación de la registrada en entidades como Michoacán y Sinaloa, donde grupos criminales han utilizado drones con armas y explosivos.

El general recordó que México mantiene 10,000 integrantes de la Guardia Nacional desplegados a lo largo de la frontera norte, además de entre 3,000 y 3,300 militares que habitualmente permanecen en los estados fronterizos.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Capitán de la selección de México rechaza vínculos con secuestro en su país

Golpe al Cártel Jalisco nueva Generación con rescate de víctimas de reclutamiento forzado

La Embajada de Cuba intensifica su agenda de propaganda y adoctrinamiento político en México

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton durante una actuación en la 37.ª ceremonia anual de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en el Microsoft Theatre el 5 de noviembre de 2022 en Los Ángeles, California.
HOMENAJE

Confirman que aeropuerto de Nashville será rebautizado en honor a Dolly Parton

Restos de las Torres Gemelas, en Nueva York, tras ataque terrorista el 11 de septiembre de 2001.
Conmemoración

9/11: 25 años después, una herida que Estados Unidos no olvida

La bielorrusa Aryna Sabalenka en la pista antes del partido de semifinales de individuales femeninos contra la estadounidense Jessica Pegula, mientras que la kazaja Elena Rybakina celebra tras vencer a la estadounidense Coco Gauff en el partido de semifinales de individuales femeninos, durante la duodécima jornada del torneo de tenis US Open.
Tenis

Final del US Open: Sabalenka y Rybakina protagonizan un nuevo capítulo de su gran rivalidad

La actriz estadounidense Hayden Panettiere en la Gala amfAR Los Ángeles 2022 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2022.
FAMOSOS

Investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere da un nuevo giro

Vista de la Convención Republicana realizada el 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Dallas, Texas.
POLíTICA

Convención republicana convoca al voto anticomunista en noviembre

Te puede interesar

Vista de la Convención Republicana realizada el 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Dallas, Texas.
POLíTICA

Convención republicana convoca al voto anticomunista en noviembre

Por Leonardo Morales
Andy García Palacios, pianista cubano detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por ICE ya fue liberado.
PROCESO MIGRATORIO

Pianista cubano Andy García recupera la libertad tras casi un mes detenido por ICE

Restos de las Torres Gemelas, en Nueva York, tras ataque terrorista el 11 de septiembre de 2001.
Conmemoración

9/11: 25 años después, una herida que Estados Unidos no olvida

 Jamisha Shamari Sylvain, sospechosa en el caso.
ALERTA EN BROWARD

Buscan a mujer acusada de hacerse pasar por cuidadora para robar a ancianos

Imagen referencial de una patrulla de policía.
TRAGEDIA

Muere niña de 10 años atropellada en bicicleta eléctrica; conductor sigue prófugo