México moviliza 800 militares ante uso de drones en la frontera con EEUU

Un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU en el Sector Big Bend demuestra el uso de un dron para detectar migrantes indocumentados cerca del puesto de control de Marfa en Texas, Estados Unidos.

México desplegó unos 800 militares y equipos especializados para inhibir drones en la frontera con Estados Unidos, como parte de la operación "Águila Alta", implementada de manera coordinada entre ambos países ante el uso de estos aparatos por traficantes de migrantes.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó este viernes que el operativo se desarrolla en una franja de cinco kilómetros alrededor de la Mesa de Otay, con 500 metros de profundidad a cada lado de la frontera.

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“Estamos hablando de alrededor de 800 elementos que están patrullando”, señaló el general durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en el estado de Chiapas.

El despliegue incluye patrullajes terrestres y equipos antidrones semifijos y móviles, capaces de inhibir estos aparatos hasta una distancia de tres kilómetros. México utiliza dos o tres equipos para cubrir el sector que le corresponde, mientras Estados Unidos realiza un operativo similar en su lado de la frontera.

Trevilla señaló que hasta el momento no se han obtenido resultados relevantes del lado mexicano y anunció una reunión con autoridades estadounidenses para la próxima semana, con el objetivo de intercambiar información sobre los hallazgos registrados durante las operaciones.

Drones comerciales para detectar patrullas

El secretario de la Defensa afirmó que las autoridades mexicanas no han detectado un aumento en el uso de drones en la zona fronteriza. Según la información compartida con Estados Unidos, los aparatos son utilizados principalmente por traficantes de migrantes.

Sheinbaum aclaró que se trata de drones comerciales y descartó que los dispositivos utilizados en esa zona estén equipados con armas.

La presidenta explicó que los traficantes recurren a estos aparatos para detectar la presencia de patrullas y facilitar el cruce irregular de personas hacia Estados Unidos.

México mantiene miles de efectivos en la frontera

Trevilla distinguió esta situación de la registrada en entidades como Michoacán y Sinaloa, donde grupos criminales han utilizado drones con armas y explosivos.

El general recordó que México mantiene 10,000 integrantes de la Guardia Nacional desplegados a lo largo de la frontera norte, además de entre 3,000 y 3,300 militares que habitualmente permanecen en los estados fronterizos.

FUENTE: Con información de EFE