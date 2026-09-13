Marchan en México para exigir cese la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa

Manifestantes sostienen pancartas durante la Marcha por la Paz en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 13 de septiembre de 2026

CULIACÁN.- Miles de personas marcharon este domingo, en México, para exigir el fin de la guerra iniciada, hace dos años, entre facciones del poderoso Cártel de Sinaloa, organización del narcotráfico.

Vestidos de blanco, los asistentes se reunieron en el emblemático templo de La Lomita, en la ciudad de Culiacán, capital estatal, y después de lanzar globos blancos al cielo fueron la catedral.

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La protesta busca que las autoridades "vean que nuestra nación está agonizando. Está en un baño de sangre", afirmó Martín Lim, productor agrícola de 62 años.

"Luto", "tragedia" y "dolor" fueron las palabras escogidas por los manifestantes para describir la ola de violencia surgida en 2024 por una traición entre dos liderazgos del Cártel de Sinaloa y que deja, a la fecha, más de 3.000 asesinatos.

El obispo de Culiacán, Jesús José Herrera, llamó a los delincuentes a cesar la violencia. "Deténganse, miren lo que está ocurriendo, miren a las familias heridas (...), ningún territorio y ninguna ambición vale más que una vida humana", indicó antes de iniciar la protesta.

El secuestro que generó la guerra

La guerra en el Cártel de Sinaloa, que fue nombrado "organización terrorista extranjera" por Estados Unidos se desató tras el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada a manos de Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán.

Guzmán López plagió y llevó a Estados Unidos a "El Mayo". "El Chapo" y Zambada, cofundadores del Cártel de Sinaloa, cumplen cadena perpetua en EEUU, pero sus herederos se disputan el control del grupo criminal en México.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, resolvió el 26 de agosto separar del cargo definitivamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aliado del partido Morena y acusado en EEUU de de vínculos con el Cartel de Sinaloa. La medida fue adoptada a 32 horas de que el político se reincorporara al cargo, tras una licencia temporal pedida desde mayo.

“Esta vez la licencia es definitiva”, señaló Sheinbaum en conferencia de prensa, sin dar mayores detalles.

FUENTE: Con información de AFP