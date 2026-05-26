martes 26  de  mayo 2026
Delincuencia organizada

México captura a un sobrino de "El Chapo" Guzmán solicitado por EEUU por narcotráfico

Isai Martínez Zepeda es considerado uno de los operadores del Cártel de Sinaloa y es señalado de coordinar el trasiego de drogas hacia EEUU y Costa Rica

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, habla durante la conferencia de prensa matutina que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 21 de abril de 2026.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, habla durante la conferencia de prensa matutina que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 21 de abril de 2026.

AFP
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, informó este martes la Secretaría de Seguridad.

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Identificado como Isai "N", fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es "sobrino de 'El Chapo'", quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay reportes de que había sido capturado anteriormente, en junio de 2008, en posesión de armas de gran calibre.

Isai "N" es considerado uno de los operadores del cartel de Sinaloa y es señalado de coordinar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Costa Rica, dijo a la AFP una fuente federal que pidió el anonimato por no estar autorizada a declarar.

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Añadió que se le considera responsable de "la venta de 10.000 píldoras de fentanilo en Estados Unidos", la droga relacionada con decenas de miles de muertes cada año en ese país.

Un pedido de extradición pesa en su contra por los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, apuntó la fuente.

Las autoridades dijeron desconocer al momento detalles sobre la anterior captura.

Presiones de EEUU

Con amenazas de sanciones en forma de aranceles, el gobierno del republicano Donald Trump exige a México detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en especial del letal fentanilo.

Esta captura se produce en momentos en que México negocia con Estados Unidos y Canadá la revisión de su tratado de libre comercio, el T-MEC, proceso que debe concluir a más tardar el 1 de julio.

La Casa Blanca designó además a cárteles de las drogas como organizaciones terroristas, entre ellos el de Sinaloa, sumido actualmente en una sangrienta pugna interna.

Dos hijos del "Chapo", Ovidio y Joaquín, también están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.

Según medios estadounidenses, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, otros dos hijos de Guzmán que también participarían en el cartel, actualmente negocian su entrega a las autoridades estadounidenses.

Pugnas internas

El veterano capo Ismael "El Mayo" Zambada, que fue socio del "Chapo" en el liderazgo del cartel, también se encuentra encarcelado en Estados Unidos a la espera de juicio.

Fue capturado en julio de 2024 en un aeropuerto de El Paso, Texas, a donde llegó en avión privado supuestamente engañado por Joaquín hijo.

Tras denunciar una traición, las facciones afines a Zambada, denominadas por la prensa como "la mayiza", se enfrascaron en una pugna interna con los afines a los hijos de Guzmán, conocidos como "los chapitos".

En casi dos años, las disputas han dejado más de 1.000 muertos en Sinaloa, asolado además por robos, secuestros y extorsiones.

FUENTE: Con información de AFP

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