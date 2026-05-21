México lanza campaña contra grito discriminatorio en estadios del Mundial 2026

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026.

MÉXICO.- Con el objetivo de erradicar los gritos homofóbicos en los estadios mexicanos durante el Mundial de 2026 , la Federación Mexicana de Fútbol lanzó el jueves una campaña con la participación de Hugo Sánchez , Javier Aguirre y otros mundialistas de 1986.

"La ola sí, el grito no" es el nombre de la campaña, que consiste en alentar a los aficionados a apoyar mediante la ola, el movimiento ondulatorio en las tribunas que resultó muy popular en el Mundial México 1986.

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"Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la Selección Nacional de México con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA", anunció la FMF en un comunicado.

El grito discriminatorio de "eeeeeh, puto" que los aficionados mexicanos lanzan cada vez que el portero rival despeja el balón, comenzó a escucharse en los partidos oficiales del Tri desde el torneo preolímpico de 2004.

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Esta expresión homofóbica se presentó en el Mundial de Brasil 2014 y ocasionó que en Rusia 2018, tras el partido del combinado azteca contra Alemania, la FIFA multara a la FMF con 10 mil francos suizos (unos 10.000 dólares de la época).

Una campaña con dos etapas

La campaña constará de dos etapas. La primera, del 21 a al 31 de mayo, consta de mensajes con algunos mundialistas de 1986 como Fernando Quirarte y Luis Flores.

En la segunda, del 1 al 30 de junio, Sánchez y Aguirre reforzarán el mensaje.

La campaña se desplegará a través de plataformas digitales y en los últimos partidos de preparación de la selección mexicana de cara el máximo torneo de la FIFA: contra Ghana (22 de mayo en Puebla), Australia (30 de mayo en Pasadena) y Serbia (4 de junio en Toluca).

La selección mexicana inaugurará el Mundial de 2026 el 11 de junio en el estadio Azteca contra Sudáfrica.

En aras de erradicar el grito, la FMF y la Concacaf han establecido en sus torneos un protocolo de tres fases: detener el partido, el retiro temporal de los jugadores a los vestidores y la suspensión definitiva del juego.

FUENTE: AFP