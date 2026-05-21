jueves 21  de  mayo 2026
FÚTBOL

México lanza campaña contra grito discriminatorio en estadios del Mundial 2026

La expresión homofóbica se presentó en el Mundial de Brasil 2014 y ocasionó que en Rusia 2018, tras el partido contra Alemania, la FIFA multara a la FMF

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026.&nbsp;

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- Con el objetivo de erradicar los gritos homofóbicos en los estadios mexicanos durante el Mundial de 2026, la Federación Mexicana de Fútbol lanzó el jueves una campaña con la participación de Hugo Sánchez, Javier Aguirre y otros mundialistas de 1986.

"La ola sí, el grito no" es el nombre de la campaña, que consiste en alentar a los aficionados a apoyar mediante la ola, el movimiento ondulatorio en las tribunas que resultó muy popular en el Mundial México 1986.

Lee además
Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Irán aterriza en Turquía para preparar el Mundial y tramitar los visados
El centrocampista croata Luka Modric (izq.), número 10, disputa el balón con el centrocampista feroés Arni Frederiksberg, número 11
Fútbol

Modric, la leyenda eterna que lidera a Croacia rumbo al Mundial 2026

"Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la Selección Nacional de México con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA", anunció la FMF en un comunicado.

El grito discriminatorio de "eeeeeh, puto" que los aficionados mexicanos lanzan cada vez que el portero rival despeja el balón, comenzó a escucharse en los partidos oficiales del Tri desde el torneo preolímpico de 2004.

Esta expresión homofóbica se presentó en el Mundial de Brasil 2014 y ocasionó que en Rusia 2018, tras el partido del combinado azteca contra Alemania, la FIFA multara a la FMF con 10 mil francos suizos (unos 10.000 dólares de la época).

Una campaña con dos etapas

La campaña constará de dos etapas. La primera, del 21 a al 31 de mayo, consta de mensajes con algunos mundialistas de 1986 como Fernando Quirarte y Luis Flores.

En la segunda, del 1 al 30 de junio, Sánchez y Aguirre reforzarán el mensaje.

La campaña se desplegará a través de plataformas digitales y en los últimos partidos de preparación de la selección mexicana de cara el máximo torneo de la FIFA: contra Ghana (22 de mayo en Puebla), Australia (30 de mayo en Pasadena) y Serbia (4 de junio en Toluca).

La selección mexicana inaugurará el Mundial de 2026 el 11 de junio en el estadio Azteca contra Sudáfrica.

En aras de erradicar el grito, la FMF y la Concacaf han establecido en sus torneos un protocolo de tres fases: detener el partido, el retiro temporal de los jugadores a los vestidores y la suspensión definitiva del juego.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Neymar vuelve y lidera la lista de Brasil para el Mundial 2026

Trabajadores del estadio de Los Ángeles amenazan con huelga si ICE actúa en el Mundial

Cristiano Ronaldo encabeza lista de convocados de Portugal rumbo a un Mundial histórico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
URGENTE

Marco Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de $100 millones en ayuda de EEUU

El portaaviones de Estados Unidos, Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica
¿Más presión?

EEUU anuncia el despliegue de su portaviones Nimitz en aguas del Caribe en medio de las presiones a Cuba

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.
PRESIDENCIALES

Alternativa a la extrema izquierda en Colombia muestra amplia ventaja en encuesta

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

El megacohete Starship será probado a una nueva versión aún mayor en tamaño al de la imagen.
Aeroespacial

La gran apuesta de SpaceX con el lanzamiento del nuevo megacohete Starship

Te puede interesar

Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

EEUU nombra a 77 nuevos jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos en las cortes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

Colombianos residentes en Miami están llamados a votar. 
COMICIOS PRESIDENCIALES

Anuncian votación anticipada para colombianos del sur de Florida desde el 25 de mayo