Canelo Álvarez volverá al ring ante Christian Mbilli en Arabia Saudita

Canelo Álvarez habla con los medios durante una conferencia de prensa después de su disputada pelea por el título de peso súper mediano, donde fue derrotado por Terence Crawford (no en la foto) por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113) durante Canelo v Crawford Fight Night de Netflix en el Allegiant Stadium el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

La superestrella mexicana Saúl Álvarez regresará al cuadrilátero el próximo 12 de septiembre para enfrentar al francés Christian Mbilli en Arabia Saudita, en un combate que marcará una nueva oportunidad para el tapatío de volver a la cima del boxeo mundial.

La pelea fue oficializada este sábado por el promotor del campeón francés, actual monarca supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

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El combate tendrá un significado especial para Canelo, quien afrontará una pelea como retador por primera vez desde 2022, luego de perder en septiembre de 2025 frente al estadounidense Terence Crawford en un histórico combate disputado también en Arabia Saudita.

A sus 35 años, el mexicano buscará recuperar protagonismo en una división que dominó durante varias temporadas. Canelo llega con récord profesional de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, con 39 triunfos por nocaut.

Por su parte, Mbilli atraviesa el mejor momento de su carrera. El francés de 31 años conquistó el cinturón mundial supermediano del CMB en enero tras la retirada de Crawford y ahora tendrá la oportunidad más importante de su trayectoria ante una de las mayores figuras del boxeo moderno.

Mbilli aseguró estar preparado para el desafío y prometió una pelea espectacular.

“Canelo Álvarez es la mayor prueba de toda mi vida, una vida de esfuerzo, perseverancia y trabajo duro que me ha forjado para este momento. El 12 de septiembre prometo inscribir mi nombre en la historia del deporte ofreciendo una guerra como nunca han visto”, declaró el púgil francés.

La pelea en Arabia Saudita volverá a colocar al país árabe como uno de los principales escenarios de los grandes eventos del boxeo internacional, después de albergar varios combates de alto perfil en los últimos años.