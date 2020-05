México deporta a Guatemala a menores positivos a COVID-19

Anaeli Torres, directora de Protección Especial y Atención No Residencial de la Presidencia, dijo a The Associated Press que cuando los menores llegaron a Guatemala traían consigo un certificado de México en el que constaba que no tenían síntomas y que podían realizar el viaje y ser llevados a un albergue. Sin embargo, al llegar al país y practicárseles un hisopado, como marca el protocolo, se constató que eran positivos a la enfermedad.