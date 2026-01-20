México envía a EEUU a otros 37 miembros del crimen organizado

El gobierno de México anunció este martes la entrega a Estados Unidos de 37 integrantes de organizaciones criminales, en una nueva acción de cooperación bilateral que se produce bajo creciente presión de Washington para intensificar el combate al narcotráfico y frenar el flujo de drogas, en especial fentanilo, hacia territorio estadounidense.

Se trata de la tercera entrega de este tipo desde 2025, con lo que ya suman 92 criminales enviados a la justicia estadounidense, en un contexto marcado por las exigencias del presidente Donald Trump para que México asuma un rol más contundente frente a los cárteles, incluso con la posibilidad —rechazada por Ciudad de México— de permitir el ingreso de tropas estadounidenses.

El secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, informó en la red social X que la operación se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y “bajo mecanismos de cooperación bilateral”, indicando que se llevó a cabo “con pleno respeto a la soberanía nacional”, una fórmula reiterada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ante los reclamos de Washington.

Según el funcionario, la entrega se efectuó a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU, con el compromiso de no solicitar la pena de muerte para los criminales extraditados. Los detenidos fueron trasladados en siete aeronaves militares a distintas jurisdicciones estadounidenses, entre ellas Washington, Nueva York, Pensilvania, San Antonio (Texas) y San Diego (California).

Entre los nombres más relevantes figura Pedro Inzunza Noriega, considerado el número dos del antiguo cártel de los Beltrán Leyva, organización aliada en el pasado al cártel de Sinaloa y buscado por Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo.

Una cooperación bajo presión

Esta nueva entrega se suma a la realizada el 28 de febrero de 2025, cuando México envió a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, reclamado durante décadas por Washington por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. En esa ocasión también fueron extraditados Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes del grupo criminal Los Zetas.

En una segunda operación, en agosto, otros 26 capos fueron enviados a Estados Unidos, incluidos integrantes de alto perfil de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, así como Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Las extradiciones se producen mientras el presidente Donald Trump mantiene una línea dura frente a México por el tráfico de drogas y el impacto del fentanilo en Estados Unidos. En su más reciente conversación con Sheinbaum, el mandatario estadounidense volvió a presionar para que se permita la participación directa de tropas de EEUU en territorio mexicano, una propuesta que la presidenta rechazó nuevamente.

"Línea dura"

Sheinbaum ha defendido su estrategia asegurando que su gobierno logró supuestamente reducciones en decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos, una baja del 40% en homicidios dolosos y la incautación de 320 toneladas de droga. Sin embargo, para Washington, las cifras no compensan la persistencia de los cárteles ni el alcance transnacional de sus operaciones.

La entrega de los 37 criminales confirma que, pese al discurso de soberanía, México continúa cediendo terreno ante la presión estadounidense, en un intento por contener el deterioro de la relación bilateral y evitar medidas más severas desde la Casa Blanca.

