viernes 16  de  enero 2026
EEUU

Muertes de migrantes en el cruce fronterizo de Arizona y México caen a niveles "históricos"

Dora Rodríguez, miembro de este grupo humanitario, dijo que el descenso se debe en gran parte a la política migratoria del presidente Donald Trump

AFP
EFE/Rodrigo Sura
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TUCSON — Las muertes de migrantes indocumentados descendieron en 2025 a cifras "históricas" en la frontera del estado de Arizona y México, con 113 fallecimientos, divulgó este viernes el grupo humanitario Fronteras Compasivas.

Dora Rodríguez, miembro de este grupo humanitario, dijo que el descenso se debe en gran parte a la política migratoria del presidente Donald Trump, que ha reducido dramáticamente la migración en la frontera.

Las cifras están basadas en datos proporcionados por la Oficina del Médico Forense del Condado Pima, lugar encargado de recibir los cuerpos y restos humanos de migrantes que mueren en su intento por cruzar la frontera de manera irregular por zonas peligrosas y bajo las altas temperaturas del desierto.

En 2024, Fronteras Compasivas reportó la muerte de 161 personas, mientras que en el 2021, en uno de los puntos más altos de cruces migratorios, se registraron 229 en esa área de la frontera.

"Aunque vemos una reducción en muertes, no podemos decir que es algo positivo; son más de 100 seres humanos que murieron, algunos de ellos quizás tratando de reunirse con sus familias después de haber sido deportados", dijo la activista.

Deportaciones

Este grupo comenzó a registrar el número de fallecimientos en la frontera en 2009, cuando se registraron 197 fallecimientos.

Fronteras Compasivas es un grupo humanitario radicado en Arizona que se dedica a colocar agua en puntos estratégicos del desierto para salvar las vidas de los inmigrantes que se adentran en esta peligrosa región, sobre todo en los meses de verano.

Durante su segundo término como presidente, Trump se ha enfocado en blindar por completo la frontera, así como incrementar operativos y presencia de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en diferentes estados a través de todo el país.

"Estamos viendo deportaciones todos los días, inclusive de personas que tenían décadas viviendo en los Estados Unidos, por eso debemos ser cautelosos", aseguró la activista.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Deja tu comentario

